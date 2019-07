Paradeprojekt mitten in Altenlotheim

Ergänzung zum Dorfmittelpunkt: Irmhild Weber vom Fachdienst (Zweite von links) und Regionalmanagerin Lisa Küpper (vorn, Zweite von rechts) sahen sich mit weiteren Akteuren die geförderte Halle an.

Kurz vor der offiziellen Einweihungsfeier der neuen Mehrzweckhalle in Altenlotheim am 9. August, gab es jetzt einen Ortstermin mit Lisa Küpper von der Region Kellerwald-Edersee und Irmhild Weber vom Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung, die Zuschüsse aus dem Leader-Programm bewilligt hatten für den knapp 200.000-Euro-teuren Bau.

„Die zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 167 600 Euro werden mit 75 Prozent gefördert, der Zuschuss beträgt 125 700 Euro“, sagte Irmhild Weber. Es habe bereits 2016 die erste Anfrage gegeben. „Wir standen von Anfang an voll dahinter“, betonte sie.

Auch Regionalmanagerin Lisa Küpper lobte das Projekt. Es seien Synergien genutzt worden und Netzwerke entstanden. Die Stadt, die als Bauträger fungiert, habe ein vorhandenes, baufälliges Gebäude abreißen lassen und an gleicher Stelle, in unmittelbarer Nähe zum Bürgerhaus ein Mehrzweckgebäude inklusive Außenanlagen gebaut. „Das ist jetzt der Dorfmittelpunkt“, so Küpper.

Viele hätten sich dafür ausgesprochen, dass das neue Gebäude als Ergänzung zum vorhandenen Bürgerhaus dazu komme. So solle das Areal beispielsweise als Ausrichtungsort für das Heideblütenfest dienen sowie als Startpunkt für den Altenlotheimer Heideblütenpfad und als Wanderparkplatz genutzt werden.

„Angegliedert an die Halle ist außerdem eine überdachte Raststation für Wanderer“, sagte Küpper. „Ich finde es sehr gut, dass die Halle hier mitten im Dorf ist“, sagte Irmhild Weber. Sie stellte allerdings auch klar, dass die Halle nicht wie ein Dorfgemeinschaftshaus für private Feiern angemietet werden könne.

„Es ist schön zu sehen, was mit innovativen Ideen und mutigen Leuten hier entstanden ist“, lobte Bürgermeister Björn Brede, der von einem „Paradeprojekt“ sprach, das mit viel Eigenleistung und Unterstützung durch Spender auf den Weg gebracht worden sei. Die Stadt habe sich mit knapp 30 000 Euro beteiligt.