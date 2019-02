Tag des Heiratsantrags: Chris überraschte Karina an Silvester in Ellershausen

Monatelang hat er den besonderen Antrag für seine Freundin Karina Schween geplant. Am 1. Januar 2018 war es soweit: Chris Pfeifer stellte die Fragen aller Fragen.

Zum Internationalen Tag des Heiratsantrages erzählt das Paar aus Ellershausen von dem Augenblick, den die beiden wohl nie vergessen werden.

Der rote Teppich ist ausgerollt, Fackeln weisen den Weg zu einem brennenden Herz. Karina Schween ahnt schon, was nun kommen wird, als sie hinter ihrem Haus das Schauspiel entdeckt. Sie fängt an zu weinen, geht den Teppich entlang zu ihrem Freund Chris Pfeifer. Der geht auf die Knie und stellt die Fragen aller Fragen: „Willst du mich heiraten?“ „Ja, unbedingt!“, sagt Karina Schween. Das Paar drückt und küsst sich.

„Ich war wirklich sehr aufgeregt und gerührt“, sagt die 30-Jährige. Mit einem Antrag am 1. Januar 2018 hatte sie nicht gerechnet. Schon mehrere Monate war Chris Pfeifer mit der Planung für diesen Augenblick beschäftigt.

„Die Idee kam mir beim Oktoberfest in Ellershausen. Ich wollte Karina einen besonderen Antrag machen. Und mir war wichtig, dass unsere Freunde dabei sind“, sagt der 33-Jährige. Chris Pfeifer bestellte also Fackeln, den Teppich und besorgte einen Verlobungsring. Das alles schickte er zu seinem Schwiegervater, damit seine Freundin auch bloß keinen Verdacht schöpfen würde. „Es war gar nicht so leicht, die ganze Aktion geheim zu halten“, sagt Pfeifer lachend.

In der Nacht zum 1. Januar 2018 war es dann soweit. Das Paar feierte Silvester gemeinsam mit Freunden in Ellershausen. Alle waren in den Plan eingeweiht – bis auf Karina Schween. Sie war völlig ahnungslos.

Die Gruppe stand kurz vor Mitternacht auf der Straße, stimmte sich auf den bevorstehenden Jahreswechsel ein. Zwischendurch bauten ein paar Freunde den Teppich, die Fackeln und das Herz im Garten hinter dem Haus auf. Die 30-Jährige wusste immer noch nicht, was da vor sich ging. Plötzlich führten sie ihre Freunde in den Garten und der romantische Antrag folgte.

Das Datum wählte Chris Pfeifer übrigens nicht zufällig aus. Am 1. Januar 2014 sagte das Paar das erste Mal „Ich liebe dich“ zueinander.

Jetzt sind die beiden mit den Hochzeitsplanungen beschäftigt. Am 19. Juli wird standesamtlich geheiratet, am 27. Juli kirchlich. Nach der kirchlichen Trauung feiert das Paar auf Schloss Garvensburg in Fritzlar.

Da die beiden gerne reisen, wird auch das Fest unter diesem Motto stehen. „Die Tische sind nach Ländern benannt, die wir schon bereist haben. Es wird außerdem ein sogenanntes Boarding-Menü geben“, sagt Karina Schween. Auch ein Brautkleid hat sich die 30-Jährige schon gekauft. Dafür fuhr sie nach Wetzlar zur Brautausstatterin Marie Bernal, die aus der Vox-Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ bekannt ist. „Da habe ich dann auch mein Kleid gefunden“, sagt Schween freudestrahlend.

Das Paar hat sich übrigens über eine Flirt-App kennengelernt. Damals wohnte sie noch in Frankenberg, er in Korbach. Nach ihrem ersten Date war für beide klar: Das mit uns, das passt. Nach ein paar Monaten zogen sie zusammen, 2015 begannen sie mit dem Hausbau in Ellershausen. Nun wird geheiratet.

