Edeka-Bauprojekt in Frankenau: Neueröffnung im Laufe 2024 anvisiert

Von: Susanna Battefeld

Geplanter Standort für den neuen, großen Edeka-Markt in Frankenau ist das ehemalige Badeleigelände an der Wildunger Straße. © Susanna Battefeld

Der Bauantrag wurde eingereicht – sobald die Genehmigung vorliegt, soll mit dem Bau des neuen, großen Edeka-Marktes in Frankenau begonnen werden: Dies teilt Edeka-Hessenring-Prokurist Gregor Muth jetzt auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Frankenau – Die Eröffnung sei für kommendes Jahr angepeilt. Das Projekt Edeka-Markt in Frankenau sorgt seit Beginn der Planungen vor rund sechs Jahren für Gesprächsstoff in der Bevölkerung.

„Wann wird er endlich kommen? Kommt er überhaupt noch?“, wird immer wieder skeptisch geäußert.

Eine Nachfrage bei Edeka Hessenring gibt jetzt aber Anlass zu Optimismus. „Wir haben inzwischen alle Unterlagen für den Bauantrag eingereicht“, sagt Prokurist Gregor Muth. Wenn alles nach Plan laufe, könne der Markt im Laufe des kommenden Jahres eröffnet werden, stellte er in Aussicht und betonte nochmals die feste Absicht, den Markt in Frankenau zu errichten.

Wie berichtet, will Edeka für rund drei Millionen Euro einen 1300 Quadratmeter großen Markt auf dem Badeleigelände an der Wildunger Straße bauen. Im Februar waren bereits erste Rodungsarbeiten erfolgt. Seitdem hat sich nichts mehr getan.

Der Bauantrag sei ein komplexes Thema, sagt Gregor Muth. Es seien noch einige Dinge sorgfältig nachbearbeitet worden. „Wir warten jetzt auf die Baugenehmigung, für die die Behörde rund drei Monate Zeit hat.“ Die Zwischenzeit werde Edeka nutzen, um nach Baufirmen zu suchen – was ja aktuell nicht ganz einfach sei.

„Wenn wir die Genehmigung haben, geht es in die Bauphase, die sechs bis acht Monate dauern wird“, kündigt Muth an.

Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis und auch der Stadt Frankenau laufe gut, sagte Muth.

Der Prokurist hat Verständnis für die zum Teil vorhandene Skepsis in der Bevölkerung wegen des langwierigen Verfahrens: „Wir hätten uns das auch anders gewünscht, aber es ist nun mal, wie es ist“, betont er.

Frankenaus Bürgermeister Manuel Steiner ist vor allem daran gelegen, die Versorgung in Frankenau ohne Unterbrechung und auch langfristig sicherzustellen. Er kündigte an, dass sich der Inhaber des in Frankenau bereits ansässigen Edeka-Marktes Möbus – sobald die Baugenehmigung vorliege – mit Vertretern von Edeka-Hessenring zusammensetze, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Daran sei beiden Seiten gelegen.

„Als Stadt sind wir natürlich daran interessiert, dass das Projekt neuer Edeka-Markt jetzt baldmöglichst zum Abschluss gebracht wird“, sagt Manuel Steiner.