Ziegenbockkirmes in Frankenau mit Hunderten Gästen und buntem Festzug

Von: Susanna Battefeld

Die Kirmeseltern Zoe Fay Zingsem und Luis Werner zogen mit dem Ziegenpaar vorweg. © Battefeld, Susanna

Vier Tage lang wurde in Frankenau wieder die traditionelle Ziegenbockkirmes gefeiert.

Frankenau – Geklaute Autoschlüssel, unbeabsichtigte Heckenbrände und die Dauerbaustelle Edeka: Beim Festzug der Frankenauer Ziegenbockkirmes wurden am Sonntag wieder besondere Ereignisse oder Missgeschicke aus dem Ort aufgegriffen. Der bunte Umzug bildete den Höhepunkt des viertägigen Fests, das am Donnerstag mit der feucht-fröhlichen Taufe der Kirmeseltern Luis Werner und Zoe Fay Zingsem begonnen hatte.

Mit musikalischer Begleitung der Frankenauer Blaskapelle zogen gestern mehrere Motivwagen und Fußgruppen durch die Frankenauer Straßen. Hingucker war unter anderem der Wagen der Superklause, die vor 40 Jahren gegründet wurde und mit dem etwas abgewandelten Flippers-Ohrwurm „Wir sagen danke schön – 40 Jahre die Klause“ ihren runden Geburtstag thematisierte: „Ob Kickern, Knobeln oder Skat, bei uns ist jede Party hart“, hieß es auf dem mitgeführten Plakat.

Mit Karte, Kegel und Würfel: (von links) Nina Weidner, Jenny Hellenthal, Yvonne Werner und Gary Althaus thematisierten 40 Jahre Superklause. Der Wagen belegte den zweiten Platz in der Gunst der Zuschauer. © SUSANNA BATTEFELD

Einen besonderen Geburtstag im Blick hatte auch der TSV Frankenau auf seinem Wagen, der im kommenden Jahr sein 111-jähriges Bestehen groß feiern will. Erstmals beim Festzug dabei waren „Area 35“, die schon auf ihr nächstes Open-Air-Rockfestival am 20. Juli 2024 aufmerksam machten.

Originellster Beitrag: Kita Frankenau gewann Wettbewerb

Die jüngsten Festzugteilnehmer stellte die Kita Frankenau mit einer bunt geschmückten Gruppe junger Fahrradfahrer. Das kam so gut an, dass sie dafür am Ende die meisten Stimmen einheimsten beim Wettbewerb um den originellsten Beitrag – vor Superklause und TSV.

Auswärtige Gäste waren unter anderem die Landjugend Geismar, Abordnungen der Kirmesburschen aus Frebershausen und Kleinern sowie der Jugendclub Röddenau, der mit bengalischem Feuer und viel Rauch auf sich aufmerksam machte.

Mit Blick auf jeweils rund 600 Besucher am Freitagabend mit DJ Bante und beim Burschenschaftsabend am Samstag äußerten sich die Kirmesburschen- und Mädchen zufrieden: „Die Bilanz fällt insgesamt gut aus“, sagte Max Tönges am Sonntag. Begonnen hatte der Festsonntag mit einem Gottesdienst. Am Samstag war die Blaskapelle zum Ständchenspielen in Frankenau unterwegs.