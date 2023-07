1500 Besucher beim Open-Air-Classic in Frankenberg

Von: Karl-Hermann Völker

Märchenhafte Bilder, orientalische Klänge: Mit zunehmender Dunkelheit entfaltete das zur Konzertarena umgerüstete Freigelände am Autohaus Beil mit gut abgestimmtem Licht und Ton seine ganz besondere Atmosphäre. © Völker, Karl-Hermann

Eine traumhafte Nacht mit dem Zauber europäischer und originaler Klangbilder des Orients erlebten fast 1500 Zuhörer beim 16. Open-Air-Classic unter dem Titel „Tausendundeine Nacht“ auf dem Freigelände des Frankenberger Autohauses Beil.

Frankenberg – Die Märchenerzählerin Scheherazade, tanzende Säbel, ein fliegender Teppich, die goldene Wunderlampe, dazu traumhafte Musik – alles war gegenwärtig, was man sich bei „Tausendundeine Nacht“ nur wünschen konnte. Für eine Rekordzahl von fast 1500 Besuchern ging der Wunsch am Wochenende in Erfüllung.

Sie erlebten einen fantasievollen Konzertabend mit der Big Band, den vereinigten Jugendsinfonieorchestern und Chören der beiden Gymnasien Edertalschule Frankenberg und Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen bei großen sinfonischen Werken zwischen Mozarts „Zauberflöte“, „Entführung aus dem Serail“ und Alan Menkens Filmmusik zu „Aladdin“.

„Dieses Musik-Event der beiden Gymnasien ist in Hessen einzigartig“, lobte Hessens Kultusminister und Schirmherr Prof. Alexander Lorz zu Beginn. Er freute sich darüber, dass nach der beklemmenden Pandemiezeit die Musik als Teil der kulturellen und ästhetischen Bildung in den Schulen wieder so kraftvoll vorangebracht werde. „Ich danke den Schulgemeinden, aber auch dem Autohaus Beil als Sponsor für ihre großartige Unterstützung“, so Lorz.

Bei Auszügen aus Mozarts „Zauberflöte“ vereinigten sich die Jugendsinfonieorchester der Christian-Rauch-Schule und der Edertalschule mit den Chören beider Gymnasien. © Völker, Karl-Hermann

Bereits die vorbereitenden Workshops der beiden Waldeck-Frankenberger Gymnasien waren vom Autohaus Beil gefördert worden. „Wir erleben heute Abend wieder, welch enorme Mengen an Fleiß, Spaß, Idealismus und Teamgeist hinter solch großartigen musikalischen Leistungen stehen“, lobte Seniorchef Günter Beil bei seiner Begrüßung. Dann gab er das Mikrofon zur Moderation an seine Enkelin Annika Beil weiter.

Druckvolle, gut arrangierte Jazz-Versionen wie „Baker Street“ der Big Band der Edertalschule, geleitet von Torsten Herguth, holten die Besucher ab. Mitreißende Soli, viel Beifall, aber noch nichts direkt zum Träumen. Auch der herrlich verswingte Titel von Klaus Lage „1000 und 1 Nacht“, gesungen von Markus „Stacho“ Krämer, war noch eine gelungene Parodie auf das Leitmotiv des Konzerts.

Den angekündigten Zauber des Orients entfalteten dann die zu einem leistungsstarken Ensemble mit 100 Instrumentalisten verschmolzenen Jugendsinfonieorchester der Edertalschule und der Christian-Rauch-Schule, abwechselnd dirigiert von Martin Fischer (Frankenberg) und Lisa-Maria Siegel (Bad Arolsen).

Die Mädchen und Jungen des ukrainischen Schülerchors der Christian-Rauch-Schule drückten mit Liedern und selbst gemalten Bildern ihre Friedenssehnsucht aus. © Völker, Karl-Hermann

Ihr vielfältiges thematisches Spektrum reichte von Mozarts orientalischer Opernwelt bis hin zu Chatschaturjans rasantem „Säbeltanz“ oder dem Videospielsound „Anno 1404“. Immer wieder gab es großartige, atmosphärische Streichermomente und effektvolle Bläsereinsätze, sogar mit Hammerschlägen auf echtem Amboss (Gregson-Williams’ Filmmusik „Sinbad“).

Hoch wirkungsvoll gelang dann der Auftritt der vereinigten Chöre der beiden Schulen mit den Chorleitern Matthias Müller und Steffen Hause, insbesondere auch beim festlichen „Zauberflöten“-Finale zusammen mit dem Orchester. Mit selbst gemalten Bildern widmeten die ukrainischen Schüler der Christian-Rauch-Schule mit Helen Zaloga ihrem von Krieg überzogenen Heimatland ein besonderes Volkslied, das vom Publikum mit viel Sympathie aufgenommen wurde.

Für eine faszinierende originale Begegnung mit türkischer-arabischer Musik sorgte das Marburger Ensemble „Sono Orientalis“, und zwar so suggestiv, dass die Zuhörer schließlich den schwierigen 9/8-Takt klatschten und dabei Mehmet Bayraktar (Baglama), Abdullah Kirli (Percussion) und Atilla Öztürk (Klarinette, Saxofon, Zurna, Gesang) mit ihren virtuosen Improvisationen rhythmisch trugen.

Es gab erst gegen 23.30 Uhr begeisterten, stehenden Schlussbeifall, Dank und Blumen für herausragende Leistungen – vom Kultusminister persönlich überreicht.

Mit Wertschätzung und Blumen dankte am Ende des vierstündigen Konzertabends Seniorchef Günter Beil (links) den Mitwirkenden (von links) Helen Zaloga, Martin Fischer, Annika Beil, Steffen Hause, Doro Wagener, Torsten Herguth, Tanja Schlüter, Lina Seibel, Matthias Müller, Atilla Öztürk, Lisa-Maria Siegel, Burghard Wick, Mehmet Bayraktar, Markus Krämer und Abdullah Kirli. © Völker, Karl-Hermann