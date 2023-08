1500 Besucher beim Live-Treff im Frankenberger Landratsgarten

Von: Gerhard Meiser

Die Gruppe „Hörgerät-chen“, die kleine akustischen Schwester der Band „Hörgerät“, spielte in Frankenberg. Von links: Frontmann Andy Link (Gesang), Michael Heindel (Bass) Marco Seibert (Schlagzeug) und Armin Seibert (Gitarre). © Meiser, Gerhard

Zum Live-Treff am Frankenberger Landratsamt am Donnerstag (10. August) mit der Band „Hörgerät-chen“ kamen rund 1500 Besucher.

Frankenberg. An Tagen wie diesen“, dröhnte der Toten-Hosen-Song durch den Frankenberger Landratsgarten. Und etwa 1500 Fans stimmten mit ein: „... wünscht man sich Unendlichkeit“. Der Frankenberger Live-Treff am Donnerstagabend war wieder ganz nach dem Geschmack des Publikums.

Bei Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad gab es viele Gespräche und gute Unterhaltungen in netter Atmosphäre, aber vor allem viel Musik mit „Hörgerät-chen“, der kleinen akustischen Schwester der Band „Hörgerät“. (von links) Frontmann Andy Link (Gesang), Michael Heindel (Bass) Marco Seibert (Schlagzeug) und Armin Seibert (Gitarre) waren kurzfristig für die erkrankte Sängerin Milena „Mille“ Lenz eingesprungen - und die vier Musiker rockten den Abend mit deutschen Coversongs.

Auch Hits wie „Über sieben Brücken“ von Peter Maffay, 80 Millionen von Max Giesinger und Kölsche Jungs von den Brings waren zu hören. An den Getränkeständen standen die Fans Schlange, für den „Thekendienst“ sorgten diesmal die Fußballer der SG Eder.

Am nächsten Donnerstag, 17. August, geht die „Live-Treff-Reihe“ weiter mit „Zeiler und Bender“, am 24. August spielen die „Dukes“ auf und am 31. August die heimischen „Steelbreakers“. Das Konzert mit „Grandmamas Backside“ wird in der ersten Septemberwoche nachgeholt. mjx (Gerhard Meiser)