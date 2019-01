19-Jähriger ohne Führerschein am Steuer erwischt

Ohne Führerschein war am Samstagabend ein 19-Jähriger in Frankenberg unterwegs. Er besitzt gar keine Fahrerlaubnis. Das Auto hatte er sich von seinem Vater ausgeliehen.

Während einer Verkehrskontrolle in Frankenberg wurde am Samstagabend der Fahrer eines VW-Passat in der Siegener Straße durch Beamte der Polizei angehalten und überprüft.

Zunächst atmeten die Ordnungshüter auf, als der Fahrer sichtlich frei von Alkohol und Drogen einen vernünftigen Eindruck bei den Beamten hinterlassen hatte.

Das änderte sich aber schlagartig, nachdem der 19-jährige Battenberger keinen Führerschein vorzeigen konnte. Nicht etwa, dass der junge Mann seine Fahrerlaubnis zuhause vergessen hätte – nein, er gab unumwunden zu, keinen Führerschein zu besitzen.

Das Fahrzeug hatte sich der 19-Jährige von seinem Vater „ausgeliehen“. Nun werden sich Vater und Sohn mit jeweils einem Verkehrsstrafverfahren auseinandersetzen, so die Polizei. 112-magazin.de