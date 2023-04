Wichtelsteine bei Frankenau sind Geotop des Jahres 2023

Von: Susanna Battefeld

Neue Geostation bei Frankenau: (von links) Frankenaus Ortsvorsteher Claude Pilger, Maximilian Malte Paul von der Unteren Naturschutzbehörde, Karin Baumann von der Stadtverwaltung, 1. Stadtrat Rainer Lange und der Frankenauer Bürgermeister Manuel Steiner stehen an den hinten zu sehenden Wichtelsteinen. © Susanna Battefeld

Eine 340 Millionen Jahre alte Felsformation bei Frankenau ist als Geotop für 2023 ausgewählt und neue Geostation geworden.

Frankenau – Das Geotop des Jahres 2023 ist gekürt – die Jury des Nationalen Geoparks Grenzwelten hat sich für die Wichtelsteine bei Frankenau entschieden.

Die markanten Felsformationen liegen am Ortsausgang Richtung Altenlotheim und sind als geologisches Naturdenkmal ausgewiesen. Damit sind sie nach Angaben des Projektbüros besonders schützenswert. Gleichzeitig wurde dort jetzt auch eine Geostation mit entsprechender Info-Stele eingeweiht.

„Schön, dass das so schnell verwirklicht werden konnte“, sagte Frankenaus Bürgermeister Manuel Steiner, der die hervorragende Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren lobte. Von der Idee bis zur Umsetzung sei nur kurze Zeit vergangen. Seinen Dank richtete der Rathauschef auch an den Bauhof der Stadt Frankenau, der auf dem Areal „in der Kürze der Zeit alles freigeschnitten und saubergemacht hat“.

Die Wichtelsteinen liegen am Wald- und Vogellehrpfad in unmittelbarer Nähe zum Ederseerandweg. Die Gesteine finden ihren Ursprung in einer Zeit vor 340 Millionen Jahren, im sogenannten Unterkarbon, teilte Maximilian Malte Paul vom Geopark Grenzwelten mit.

„Die Jury konnte die Gesteine unter 13 Vorschlägen für das Geotop des Jahres auswählen“, sagte Paul. Mit den Wichtelsteinen sei eine Formation ernannt worden, die schon länger im Fokus des Geoparks gestanden habe. Mit dem seit 2017 verliehenen Titel, werde die Aufmerksam auf außergewöhnliche Geotope gelenkt.

Der Sage nach sehen Frankenauer seit jeher Wichtel in den Felsformationen. Kindern erzählt man, dass sich diese freundlichen Wesen tagsüber als Steine tarnen und nachts unbemerkt in den Ort schleichen, um den Menschen bei der Arbeit zu helfen. Aus Verkehrssicherheitsgründen seien im vergangenen Jahr abgestorbene Fichten an dem Naturdenkmal entnommen worden. Hierbei haben die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises, Hessenforst und der Bauhof zusammengearbeitet, sagte Paul.