4. April in Frankenberg: Kabarettist Çevikkollu zeigt die "Welt der alternativen Fakten"

Frankenberg. „Willkommen in der Welt der alternativen Fakten!“ sagt der Kölner Schauspieler, Buchautor und Kabarettist Fatih Çevikkollu, der mit seinem neuen Programm „Fatihmorgana“ am Donnerstag, 4. April, ab 20 Uhr als Gast des Frankenberger Kulturrings auf der Bühne der Ederberglandhalle zu sehen sein wird.

Sein sechstes Solo-Programm widmet er dem Schein und dem Sein, den Nachrichten und den Fake News.

In Frankenberg ist der Kabarettist türkischer Abstammung seit 2009 kein Unbekannter. Ironisch und humorvoll bereitet er Themen aus dem Blickwinkel einer interkulturellen Identität auf, und herauskommt eine Mischung aus Stand-up-Comedy, Kabarett, Rap, Hip-Hop und Lyrik. „Die Aufteilung von Inländern und Ausländern - das war gestern. Heute unterscheiden wir zwischen digitalen Eingeborenen und digitalen Migranten - man könnte auch sagen: zwischen Nullen und Einsen“, heißt es in seinem neuen Programm „Fatihmorgana“.

Kritisch setzt sich Fatih Çevikkollu mit politischen Phrasendreschern und Hütchenspielern, mit medialem Schein und Wirklichkeit auseinander. „Die Echokammer der Realität lässt nur durch, was du hören willst“, hat er festgestellt. Aber auch: „Sich permanent in seiner Wohlfühl-Filterblase zu bewegen, ist möglicherweise befriedigend, aber befruchtend? Es geht uns so gut wie noch nie, zumindest gefühlt. Das Einzige, was früher wirklich besser war als heute, war der Blick in die Zukunft.“

Seit Fatih Çevikkollu 2006 mit dem „Prix Pantheon“ ausgezeichnet wurde, hat er sein Profil ständig weiter geschärft, ist politischer geworden. „Der kölsche Jung ist wütender und böser als in seinen letzten Programmen, wenn es um die deutsche und internationale Politik geht. Er spottet über Trump und die Kanzlerin, Erdogan und die CSU, Religion und Volksverdummung. Doch weil es bei ihm keine Abgrenzung zwischen Kabarett und Comedy gibt, gönnt er seinen Gästen mit herrlichen Blödeleien immer wieder Atempausen“, heißt es in einer Kritik.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Jakobi für 16, 19 und 22 Euro sowie an der Abendkasse für 19, 22 und 25 Euro.