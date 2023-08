4500 Besucher beim Park- und Lichterfest in Frankenberg

Von: Gerhard Meiser

Spektakuläre Feuershow: Oksana Prokhnenko und Urenov Denys aus der Ukraine sorgten beim Park- und Lichterfest für ein tolles und farbenprächtiges Spektakel. © Meiser, Gerhard

„Volles Haus“ im Frankenberger Teichgelände: Beim Park- und Lichterfest erlebten etwa 4500 Besucher bei prächtigem Wetter ein facettenreiches Programm aus Musik, Tanz, Theater und vielen Kinderattraktionen.

Frankenberg – Am Samstagabend erstrahlte der Park in einem zauberhaften Lichtermeer mit vielen fantasievollen Motiven. Ab Einbruch der Dunkelheit leuchteten mehrere Zehntausend Kerzen, funkelnde Lichterketten und farbenprächtige Lampions und verwandelten den Park in ein romantisches Lichtermeer.

Für einen glanzvollen Akzent sorgte am Abend vor allem die heimische Band „The Rollators“: Zwei Stunden lang sorgten Leadsänger Thomas Bleeser und seine Musiker für ausgelassene Stimmung. Ein besonderes „Heiß-Light“ des Abends war zudem die faszinierende „Spiralfire-Feuershow“ mit Oksana Prokhnenko und Urenov Denys aus der Ukraine.

Zunächst gab‘s aber spannende Kinderattraktionen: Erst tanzten und sangen die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte Schreufa zur Musik von Volker Rosin und Beate Lambert, dann eroberte sich der aus Fernsehauftritten bekannte Kindermusiker „Fux“ alias Bernd Klüser mit einer „Überdosis Glück“ die Herzen der Jungen und Mädchen. Beim Live-Programm im Park durften die Kinder mitsingen und mittanzen.

Für die Kinder war das Teichgelände am Samstagnachmittag eine riesige Spielwiese. Beim Aqua-Scooter standen die Kinder Schlange, Hochbetrieb herrschte auch auf der Hüpfburg, beim „Imagination Playground“ mit Riesenbausteinen und beim Schattentheater mit „Aschenputtel“ und den „Bremer Stadtmusikanten“.

Auf der Bühne: Kindermusiker „Fux“ alias Bernd Klüser sorgte für gute Unterhaltung, viele Kinder machten mit. Auch die Plüschfigur „Funny“ war mittendrin. © gerhard Meiser

Ab 19.30 Uhr brachte die Band „The Rollators“ die Besucher zum Feiern. Mit Hits aus den vergangenen Jahrzehnten wie „99 Luftballons“ von Nena, „Pretty Woman“ von Roy Orbison und „Rose Garden“ von Lynn Anderson sorgten sie im Park für ausgelassene Stimmung, es wurde gesungen und getanzt. Knapp zwei Stunden standen „The Rollators“ auf der Bühne.

„Ich hoffe, die Notaufnahme ist informiert. Wir müssen medizinisch versorgt werden“, scherzte Leadsänger Thomas Bleeser bei den letzten Takten. Um einige Zugaben kam die Band trotzdem nicht herum – passend zum Abend stand der Song „Sternenhimmel“ von Hubert Kah auf der Playlist. Die Hände der Fans reckten sich mit brennenden Wunderkerzen gen Himmel – es war ein tolles Bild.

Trotz Regens zeigte das „Theater der Dämmerung“ schon am Freitag eine eindrucksvolle Aufführung von Goethes „Faust“, nach einem Gottesdienst spielte am Sonntag die Stadtkapelle Frankenberg im Teichgelände.

Jahrzehntelang fand das Park- und Lichterfest übrigens immer in Verbindung mit dem „Bütower Heimattreffen“ statt – aus Anlass des „Bütower Treffens“ war das Lichterfest einst entstanden. Auch wegen der langen Corona-Pause ist dieses Treffen inzwischen aber Geschichte, frühere Bütower kamen dieses Mal nicht mehr nach Frankenberg.