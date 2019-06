73 Firmen stellen in Frankenberg Ausbildungsberufe vor 

Frankenberg – Vom Altenpfleger bis zum Zerspanungsmechaniker reicht die Palette der Ausbildungsberufe, die beim Tag der Ausbildung und des dualen Studiums am Donnerstag, 13. Juni, von 14 bis 18 Uhr in der Frankenberger Ederberglandhalle präsentiert werden.

73 Aussteller sind dabei – von A wie Ante-Holz bis W wie Weidemann. Bei einem Pressegespräch haben die Agentur für Arbeit, Kreishandwerkerschaft, Industrie- und Handelskammer, die nordhessischen Arbeitgeberverbände Gesamtmetall, die Allendorfer Firma Viessmann und die Ortenbergschule für die Teilnahme am Tag der Ausbildung und des dualen Studiums geworben.

Besonders gefragt sind so genannte MINT-Fachkräfte, also Fachleute für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Laut Frauke Syring, Vertreterin des nordhessischen Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, fehlen allein 30 000 MINT-Fachkräfte in Hessen. „Weil der Bedarf an IT-Fachkräften so stark ist, müssen wir noch mehr auf die Jugendlichen zugehen“, sagte Frauke Syring.

In der Ederberglandhalle sowie im Außenbereich mit einem Info-Truck der Metall- und Elektro-Industrie können sich Schüler, Lehrer und Eltern über Ausbildungsberufe und duale Studiengänge informieren. Selten sei die Chance so gut wie jetzt gewesen, seinen Traumberuf zu realisieren, sagen Fachleute der Agentur für Arbeit. Allein in Waldeck-Frankenberg seien für dieses Jahr noch 500 freie Ausbildungsplätze zu besetzen. „Nach einer erfolgreichen Ausbildung im Bereich Metall und Elektro stünden jungen Menschen alle Wege offen, von einer Spezialisierung über die Meisterprüfung bis hin zu einem ergänzenden Studium“, sagte Frauke Syring.

Oft sei ein Praktikum für die Wahl des Ausbildungsberufes hilfreich, sind sich die Fachleute der Berufsberatung, der Kreishandwerkerschaft sowie der Industrie- und Handelskammer einig. „Es liegt an den Betrieben, bestehende Ausbildungsstellenbörsen zu nutzen und für Praktika zu werben“, sagte Otmar Harnickel, Teamleiter bei der Berufsberatung.

„Wir laden besonders auch die Eltern ein, ihr Wissen über Ausbildungsberufe auf den neuesten Stand zu bringen“, sagte Hans-Peter Marks von der Kreishandwerkerschaft. Viele Berufe hätten sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert; es sei auch interessant zu sehen, welche Vielfalt an Ausbildungsberufen in Waldeck-Frankenberg angeboten werden. „Ausbildungsstellenbörsen und Internet-Auftritte ersetzen niemals das persönliche Gespräch“, betonte Frauke Syring. Beim Tag der Ausbildung bestehe auch die Gelegenheit, sich mit jungen Auszubildenden auszutauschen und Fragen zu stellen.

Immer dichter und vielseitiger werden auch die in der Region angebotenen dualen Studiengänge. Darauf wies Lara Pohl hin, die bei der Firma Viessmann in Allendorf für duale Studiengänge zuständig ist.