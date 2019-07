775 Jahre: So hat Frankenberg sein Stadtjubiläum gefeiert

Frankenberg. Mit drei Tagen Stadtfest und einem offiziellen Festakt hat Frankenberg am Wochenende sein Jubiläum "775 Jahre Stadt Frankenberg" gefeiert.

Fanfaren erklangen, Blockflöten stimmten Renaissancemusik an, der feierliche Gesang wurde am Klavier begleitet, eine „Zeitzeugin“ des Großbrandes von 1476 erinnerte an eine schlimme Zeit der Stadt – und die Festrede tauchte in viele Facetten der Frankenberger Historie ein:

Mit einem offiziellen Festakt mit 220 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Religion und Vereinen in der Ederberglandhalle hat die Stadt Frankenberg am Samstagabend ihr 775-jähriges Stadtjubiläum gefeiert. Auch Delegationen aus den Partnerstädten Frankenberg/Sachsen, Manningtree (England) und Seekirchen (Österreich) waren zu Gast.

Eine Gedenkminute legte die Festgesellschaft für den ermordeten Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke ein.

„Die älteste Urkunde, in der Frankenberg als Stadt benannt ist, stammt von 1244“, erinnerte Bürgermeister Rüdiger Heß. In seiner Ansprache schaute er zurück, beleuchtete den Status quo und blickte in die Zukunft der Stadt. Sein Fazit: „Aus dem Ackerbürgerstädtchen hat sich ein attraktives Mittelzentrum entwickelt. Wir sind stolz auf diese Stadt, auf ihre Geschichte und ihre Sehenswürdigkeiten. Hier ergänzen sich Tradition und Moderne.“ Der begonnene Umbau der Uferstraße werde ein weiteres „Leuchtturmprojekt“ der Stadtentwicklung.

Die Glückwünsche der Kreisgremien und der Nachbarkommunen überbrachte Landrat Dr. Reinhard Kubat. In „Demut und Anerkennung“ gedachte Kubat der früheren Generationen, die das Bild der Stadt in nicht immer einfachen Zeiten geprägt hätten. „Die Menschen mussten mitunter unter großen Widrigkeiten wie Pest und Holocaust leben“, erinnerte der Landrat.

Die Bevölkerung habe aber nie aufgegeben, sondern die Stadt weiterentwickelt und immer die Hoffnung in die Zukunft gehabt. „Das ist eine unglaubliche Leistung.“ Die 775 Jahre fasste Kubat in einem Satz zusammen: „Die Menschen hier haben gelebt, gelitten und geliebt.“ Der Stadt gratulierte der Landrat nicht nur zum Geburtstag, sondern auch zum starken Wirtschafts- und Bildungsstandort.

Jede Epoche habe ihre Herausforderung, sagte Stadtverordnetenvorsteher Rainer Hesse: „Und unsere Vorfahren haben sich diesen gestellt und sie gemeistert. Dadurch ist Frankenberg zu dem geworden, was es heute ist.“ Die vergangenen Jahrzehnte seien aber wohl die schnelllebigsten und die mit den größten Veränderungen gewesen.

Die Glückwünsche auch seiner Landtagskollegen überbrachte der Bundestagsabgeordnete Dr. Edgar Franke, Stephan Post (Bonn) die des Internationalen Europeadekomitees. Geschenke überreichten die Partnerstädte Frankenberg/Sachsen und Seekirchen, für die Frankenberger Vereine sprach Peter Moryson. Die kurzweilige Festrede hielt Dr. Dirk Richhardt, Vorsitzender des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde.

Für Musik sorgte ein Ensemble der Musikschule Frankenberg. Und am Ende gab es auch für alle Gäste des Festakts ein Geschenk: Sie durften sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Danach wurde zusammen mit der Bevölkerung auf dem Obermarkt weitergefeiert.

Fest für alle Bürger

Neben dem Festakt wurde auch noch drei Tage lang Volksfest gefeiert. Am Freitagabend störte allerdings das Wetter: Dem Gewitter und dem starken Dauerregen fielen etliche Programmpunkte wie das Picknick, die Theateraufführung und die Seifenblasenshow am Burgberg zum Opfer. „Das Wetter lässt sich eben nicht beeinflussen“, bedauerte Florian Held, der Pressesprecher der Stadt.

200 Fans ließen sich am ersten Festtag aber auch von dem schlechten Wetter nicht entmutigen: Mit Regencape und Regenschirm feierten sie auf dem Obermarkt zu den Klängen der Bands „Schall&Rauch“ und „Mykket Morton“. Vor der Bühne tanzten und klatschten die Besucher stimmungsvoll zur Musik, trotz des Regens war die Stimmung entspannt. „Tolle Bands, tolle Musik“, schwärmten die Fans.

Die Turmführungen der Liebfrauenkirche waren gut besucht, auch die Führungen zum sanierten und erst vor wenigen Tagen eröffneten Hexenturm. Die Neugier der Menschen auf die tolle Aussicht über die Altstadt war groß.

Beim „FeierAbend“ am Samstag und dem Auftritt der beiden Bands „Beat!Radicals“ und „BölkerBrüder“ spielte dann auch das Wetter mit: Es blieb trocken. Der Marktplatz war mit geschätzten 1500 Menschen gut gefüllt, viele blieben bis gegen Mitternacht. Unter die Feiernden mischten sich auch Bürgermeister Rüdiger Heß, Landrat Dr. Reinhard Kubat und viele Gäste des vorangegangenen Festaktes.

Dicht gedrängt ging es am Sonntag beim Familienfest auf dem Obermarkt zu, auch das Wetter spielte mit. Für Jung und Alt gab es ein großes Programm, an dem viele Vereine aus dem Stadtgebiet mitwirkten – angefangen vom Platzkonzert der Stadtkapelle über Tänze der Landjugendgrupen aus Geismar und Haubern bis hin zum Auftritt von Clownin Gina Ginella.