Besuch bei Vitos-Klinik in Haina: Dr. Daniela Sommer (SPD) fordert vereinfachtes Verfahren zur Berufserlaubnis

SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Daniela Sommer war jetzt zu Besuch bei Vitos in Haina und informierte sich über die personelle Situation in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Haina/Kloster – Die Vitos-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Haina, die Psychiatrie-Patienten aus Waldeck-Frankenberg und Teilen des Schwalm-Eder-Kreises betreut, hat große Probleme, Fachärzte sowie Assistenzärzte zu gewinnen. Das schilderte der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Florian Metzger bei einem Besuch der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Dr. Daniela Sommer.

Der Arztberuf müsse attraktiver, die Dokumentationslast geringer und die Anerkennung von Ärzten verbessert werden, fordert die Landespolitikerin von der schwarz-grünen Landesregierung. „Die Ausübung eines akademischen Heilberufes in Deutschland ist nur mit einer Approbation oder einer vorübergehenden Berufserlaubnis zulässig. In Hessen dauert das Verfahren zur Erteilung der Berufserlaubnis für ausländische Ärzte sehr lange, so dass Kliniken Probleme haben, die potenziellen Arbeitnehmer langfristig zu binden“, erläutert sie in einer Pressemitteilung.

Ihre entsprechende Anfrage an das Hessische Sozialministerium sei realitätsfern ausgefallen: Das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen verzögere die Übermittlung von Daten. Die Erteilung einer Berufserlaubnis erstrecke sich in einigen Fällen auf fast ein Jahr.

Darüber hinaus sei es problematisch, dass ein ausländischer Arzt mit Berufserlaubnis nach dieser Definition nicht einem Arzt, sondern einem Studierenden im Praktischen Jahr gleichgestellt werde. „In anderen Ländern wie Bayern, Sachsen, Thüringen und Brandenburg sind die Restriktionen deutlich geringer. Dass Hessen Kliniken die Anwerbung und Anstellung von Ärzten, die dringend benötigt werden, so schwermacht, ist unverständlich“, kritisiert Sommer. Darüber hinaus sei es erforderlich, neben dem Qualitätsanspruch nicht aus den Augen zu verlieren, dass hohe Pflegequoten bedingen können, dass Stationen schließen.

Die Pflegedirektorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Nina Kuhl, sagte: „Nur mit ausreichend qualifiziertem Personal können wir unseren hohen Qualifizierungs- und Qualitätsgrad im Haus aufrechterhalten. Ein verlässlicher Dienstplan trägt gerade für das Pflegepersonal elementar zur Mitarbeiterzufriedenheit bei.“

„Wir setzen uns dafür ein, die Bedingungen für Patienten wie Mitarbeiter zu verbessern. Psychiatrische Therapie ist Betreuungsarbeit, die sich nicht auf Bezugskontakte von wenigen Minuten reduzieren darf“, sagte Daniela Sommer.

Hoher Belegungsdruck in Forensik

Dr. Sven Krimmer, stellvertretender Ärztlicher Direktor der Vitos-Klinik für forensische Psychiatrie Haina, berichtete vom enormen Belegungsdruck – nicht nur in der größten Maßregelvollzugseinrichtung in Hessen, sondern bundesweit. Die Gerichte würden immer mehr psychisch kranke Rechtsbrecher in den forensischen Kliniken unterbringen.

Bei regulär 415 Behandlungsplätzen war die Hainaer Klinik in diesem Jahr in Spitzenzeiten mit 431 Patienten belegt. Die Hintergründe dieser Entwicklung seien vielschichtig. Insbesondere während der Corona-Pandemie sei die Situation trotz hoher Immunisierungsquoten der Mitarbeiter und Patienten herausfordernd gewesen.

Matthias Müller, Geschäftsführer von Vitos Haina, stellte den aktuellen Stand der strategisch-baulichen Zielplanung des Psychiatriezentrum vor. Noch in diesem Jahr soll mit dem Ersatzneubau für die Vitos-Klinik für forensische Psychiatrie Haina begonnen werden. Für das nächste Jahr ist der Baubeginn für die neue Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Haina geplant. Im Oktober soll der Neubau für die Vitos psychiatrische Tagesklinik und die Vitos psychiatrische Ambulanz in Bad Wildungen in Betrieb genommen werden. Bereits umgesetzt sind zwei Maßnahmen: die Eröffnung der Vitos psychiatrischen Ambulanz Frankenberg am Kreiskrankenhaus und der Bezug des neuen Apartmenthauses der Vitos Besonderen Wohnform Haina.