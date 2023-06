Altenlotheimer Kirche ist seit einem Jahr geschlossen

Von: Susanna Battefeld

In der Altenlotheimer Kirche muss die komplette Elektrik saniert werden, verdeutlichten (von links) Ingrid Bremmer (Kirchenvorstand), Ortsvorsteher Heiko Backhaus und Pfarrer Matthias Bringmann am Schaltkasten. © SUSANNA BATTEFELD

Die Geduld der Gemeinde wird auf eine harte Probe gestellt: Seit über einem Jahr finden in der Altenlotheimer Kirche keine Gottesdienste statt, weil dort der Strom abgestellt werden musste. Weder Heizung noch Glocken können in Betrieb genommen werden. Grund ist die völlig veraltete Elektrik, die komplett erneuert werden muss und für die aktuell kein Versicherungsschutz besteht.

Altenlotheim – Nach Angaben von Kirchenvorstandsmitglied Harald Koch beträgt der vorläufige geschätzte Kostenrahmen für die Sanierung 65 000 bis 125 000 Euro. „Das hängt davon ab, was alles aufgerissen werden muss“, sagte er. Die Kirchengemeinde werde einen Großteil davon in Eigenfinanzierung aufbringen müssen.

Der Kirchenvorstand bemüht sich bereits seit Längerem in Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreisamt und Landeskirchenamt um eine Lösung. Ein Beschluss zur Finanzierung wurde auch bereits auf den Weg gebracht. Aber die oft zitierten Mühlen der Bürokratie mahlen offenbar auch hier nur langsam.

Komplizierte Planung

Pfarrer Matthias Bringmann spricht von einem „hoch komplizierten Vorgang“, mit der Beteiligung von rund einem Dutzend Behörden, Dienststellen, Planern und Gewerken, die alle ihre Absprachen und Abstimmungen benötigten. „Sichtung, Planung, Finanzierung, professionelle Prüfung der Verträge, Vergabe und Ausschreibung, Versicherungsschutz – das braucht seine Zeit und wird durch die umfangreiche Kommunikation von vielen Beteiligten und Instanzen und deren Abstimmung und Zeitabsprachen zusätzlich verzögert“, sagte Bringmann jetzt, als er bei einem vom Ortsbeirat organisierten Pressetermin den bisherigen Verfahrensablauf erläuterte.

Inzwischen sei ein Elektrofachplaner offiziell mit der genauen Planung zur Sanierung der Elektrik beauftragt worden. Wie lange das dauern wird, konnte Bringmann nicht sagen.

Altenlotheimer vermissen Glockengeläut

Seit der Kirchenvorstand wegen des fehlenden Versicherungsschutzes beschlossen hat, die Kirche ab Februar 2022 nicht mehr zu nutzen, finden die Gottesdienste behelfsweise im Dorfgemeinschaftshaus, in privaten Räumen oder in Gärten statt. „Trauungen werden trotzdem in der Kirche gewünscht“, sagte Pfarrer Bringmann.

Die Altenlotheimer vermissen vor allem auch das Glockengeläut: „Das ist doch kein Zustand“, beklagt Heinz Tausch. Beerdigungen oder Konfirmationen ohne Glockengeläut findet er „unzumutbar“. Ortsvorsteher Heiko Backhaus sorgt sich zudem um die Orgel: „Die steht ja jetzt auch schon länger still, das ist nicht gut.“

Die Glocken könnten möglicherweise – wie früher – per Hand mit einem Seil betätigt werden, regte Pfarrer Bringmann an. Jonas Bremmer betonte aber: „Das Hauptproblem ist die Elektrik, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.“

Das sagt die Dekanin

„Die Sanierung der elektrischen Anlagen gestaltet sich tatsächlich kompliziert“, bestätigt die Frankenberger Dekanin Petra Hegmann auf Anfrage der HNA. „Ich sehe dafür zwei Gründe: Die Überprüfung durch die Dekra zeigte die Notwendigkeit einer grundlegenden Sanierung, für die viele verschiedene Stellen einzuschalten und zu koordinieren sind. Das braucht Zeit.“

Zudem gebe es in der Bauabteilung im Kirchenkreisamt einen personellen Engpass, der nicht eins zu eins aufzufangen sei, obwohl man sich das wünsche. „Das verzögert manche Baumaßnahme. Aber die verbleibenden Mitarbeitenden tun, was sie können“, betont sie.

„Ich hätte die Maßnahme auch gern schneller umgesetzt. An diesem Punkt kann ich die Menschen in Altenlotheim verstehen. Die Kirche und das Läuten der Glocken würde ich auch vermissen. Aber aus den genannten Gründen kann ich eben nur um Geduld bitten“, erklärt Dekanin Hegmann. „Der Kirchenvorstand vor Ort tut alles, was er tun kann, um weitere Verzögerungen zu vermeiden. Die Planungsarbeiten laufen.“ Zum Kostenrahmen für die Sanierung der Kirche könne sie derzeit noch nichts sagen, da dieser gerade erst ermittelt werde.