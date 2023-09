Bürgermeisterwahl in Frankenberg: Eckes: „Auch mal neue Wege gehen“

Von: Jörg Paulus

„Draußen kann ich entspannen“, sagt Barbara Eckes – hier mit ihrem Mann Stephan Mielinski und dem Windhund Baku auf einer Bank im Feld zwischen Ellershausen und Louisendorf. © Jörg Paulus

In Frankenberg wird am 8. Oktober ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Bewerber sind Barbara Eckes (SPD), Björn Jäger (von CDU, FDP und FWF unterstützt), Wolfgang Kratzert und Olaf Kurzweil (beide unabhängig). Hier im Porträt: Barbara Eckes.

Frankenberg – Für das Treffen mit der HNA hat sich Barbara Eckes eine Wiese mit einer Bank zwischen Louisendorf und ihrem Wohnort Ellershausen ausgesucht. Sie ist zu Fuß gekommen, ihr Mann Stephan Mielinski bringt mit dem Auto etwas zu trinken und Muffins und baut einen kleinen Picknicktisch auf. Auch ihr Windhund Baku ist dabei. „Ich bin hier öfters“, sagt die 57-Jährige. „Hier hat man eine weite Sicht, das weitet den Geist und man kommt zur Ruhe.“

Ruhe bekommt Barbara Eckes in diesen Wochen nur wenig. Neben ihrem Job als Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Waldeck-Frankenberg steckt sie mitten im Wahlkampf für den 8. Oktober. „Als Zugezogene, die in keinem klassischen Verein ist, bin ich nicht so bekannt wie jemand, der hier groß geworden ist“, sagt sie. Deshalb sei sie schon in den Frankenberger Stadtteilen unterwegs, gehe von Tür zu Tür, um sich vorzustellen. „Die Menschen sind alle unheimlich freundlich“, hat sie festgestellt. „Das muss aber nicht heißen, dass mich auch alle wählen.“

Barbara Eckes tritt am 8. Oktober als SPD-Kandidatin an. Die Anfrage des Ortsverbandes im Frühjahr sei für sie überraschend gekommen, gesteht sie. Sie sei kein Mitglied der SPD. Danach habe sie mit ihrem Mann gemeinsam diskutiert und entschieden, anzutreten. „Wir sind Menschen der Tat“, sagt Eckes. „Aber ohne den Rückhalt meines Mannes würde ich das nicht machen.“

„Die Gesellschaft funktioniert nur, wenn wir uns einbringen.“ Das habe sie schon von ihrem Opa im Ruhrgebiet gelernt, der dort viel bewegt habe. „Als Bürgermeisterin möchte ich in Frankenberg etwas gestalten und nicht nur hinter dem Schreibtisch sitzen.“ Sie nehme ihre Kandidatur sehr ernst, sagt sie. „Weil ich glaube, dass wir andere Sachen ins Auge fassen müssen, nicht nur bauen.“ Ihr gehe es dabei vor allem um soziale Themen, um Angebote für junge Leute und Konzepte für die wachsende Zahl an Senioren. „Ich habe noch keine Konzepte in der Tasche, aber ich sehe die Probleme.“

Auch den Wirtschaftsstandort Frankenberg möchte sie attraktiver machen. Durch ihre Arbeit in der Wirtschaftsförderung habe sie ein gutes Netzwerk. „Ich traue mich, auch mal neue Wege zu gehen. Ich kann vorweggehen und Menschen dazu bringen, mir zu folgen, auch wenn man dazu viel erklären muss“, beschreibt sie sich. Und sie ist sich sicher: „Die Kommunikation würde sich verändern, wenn ich Bürgermeisterin werden würde.“

Auch bei ihr zuhause werde „sehr lebhaft gesprochen und diskutiert“, berichtet die 57-Jährige. Mit ihrem Mann wohnt sie auf einem Bauernhof in Ellershausen. „Ich bin keine Bäuerin, kann aber ein bisschen Trecker fahren“, sagt sie. Die Aufgaben auf dem Hof sind klar verteilt: Ihr Mann ist Biolandwirt mit Getreide und Grünland, sie kümmert sich um die Tiere – drei Pferde, zwei Katzen und Hund Baku. Tochter Fay (27) und Sohn Aron (24) aus ihrer ersten Ehe wohnen nicht mehr zuhause, sie studieren in Gießen und Marburg.

Ehemann im Agrar-Studium kennengelernt

Ihren heutigen Mann Stephan Mielinski, der aus Lippe in Nordrhein-Westfalen stammt, hat sie schon vor 30 Jahren im Agrar-Studium in Bonn kennengelernt. „Damals waren wir schon mal ein Paar, es hat aber im ersten Versuch nicht geklappt.“ Aber im zweiten: Seit zehn Jahren sind sie verheiratet, vor elf Jahren ist sie mit den Kindern zu ihm nach Ellershausen gezogen. „Ich habe es nie bereut, die Menschen hier sind offen und freundlich.“ Die Ausritte mit den Pferden durch die Landschaft hätten ihr geholfen, hier anzukommen.

Barbara Eckes stammt aus Herten im Ruhrgebiet. „Die Mentalität der Menschen im Ruhrgebiet hat mich sehr geprägt: solidarisch, verlässlich und direkt“, schreibt sie auf ihrer Internetseite barbara-eckes.de.

Schon in der Schule sei es ihr wichtig gewesen, Dinge voranzubringen. „Ich war Schülersprecherin und organisiere noch heute die Klassentreffen.“ Als sie das Agrar-Studium anfing, wollte sie eigentlich etwas „an der Schnittstelle zwischen Juristerei und Naturschutz“ machen. Dann landete sie in Köln bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. Seit zehn Jahren arbeitet sie nun bei der Wirtschaftsförderung Waldeck-Frankenberg, die sie mittlerweile als Geschäftsführerin leitet. „Ich navigiere Unternehmen als Lotse durch den Förderdschungel, das ist viel Netzwerkarbeit.“

Durch ihre Arbeit im Landkreis und zuvor in Köln habe sie das Handwerkszeug für die Arbeit als Bürgermeisterin gelernt, sagt sie. „Viel wichtiger sind aber die Sachen, die man nicht beigebracht bekommt – zum Beispiel, Probleme zu erkennen." Und sie wolle als Bürgermeisterin nicht nur die Verwaltung führen, sondern auch für die Bürger da sein. „Wenn man für etwas brennt, kriegt man es auch gemeinsam hin."