Bahnhof Frankenberg: Wieder Scheibe der Bushaltestelle zerstört

Zum wiederholten Mal ist an der Bushaltestelle auf dem Frankenberger Bahnhofssgelände randaliert worden.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum 16. April an einem Wartehäuschen eine zwei Meter mal ein Meter große Scheibe zerstört. Laut Polizei beträgt der Sachschaden 500 Euro. Immer wieder wird am Frankenberger Bahnhof randaliert, Scheiben von Haltestellen wurden zerstört oder mit Graffiti beschmiert.

Die Polizei in Frankenberg bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, Tel. 06451/72030.