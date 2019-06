Benjamin Schneider ist Schützenkönig in Rengershausen

Umkrönung: Königskette und Diadem wurden vom scheidenden Königspaares Ernst Dornseif und Petra Geretzky (links) im feierlichen Zeremoniell an Schützenkönig Benjamin Schneider und seine Königin Nadine Stuhlmann-Kodym übergeben.

Rengershausen. Benjamin Schneider ist neuer Schützenkönig im Grenzdorf Rengershausen.

„In unserem kleinen Dorf, dem Nest, ist wieder einmal Schützenfest“, rezitierte Dirk Dornseif während des Königsschießens in Rengershausen. Aufgeregtes Treiben und etwas Nervosität machte sich breit, als nach einer Stunde Schießen auf den großen hölzernen Vogel von 26 Männern, die sich dem Wettkampf gestellt hatten, noch genau vier Schützen übrig waren: Benjamin Schneider, Martin Lückel, Jochen Finger und Dr. Marcus Diedrich.

Jetzt wurden die Königspatronen in das Großkalibergewehr eingelegt. Nur 35 Minuten später wurde der Vogel in unzähligen Kleinteilen bei Schuss Nummer 187 von der Stange geholt. Benjamin Schneider hatte den finalen Schuss abgegeben und ist nun der neue Schützenkönig des Walddorfes Rengershausen (HNA berichtete).

Der Jubel war groß und die Schlange der Gratulanten für Schneider wollte nicht enden. Umarmungen und Glückwünsche wurden dem strahlenden König in vielfältiger Weise entgegen gebracht.

Benjamin Schneider wird nun, gemeinsam mit seiner Königin Nadine Stuhlmann-Kodym, den Rengershäuser Verein für ein Jahr vertreten. Das Besondere daran: Er tut dies zum ersten Mal in seiner Schützenkarriere.

Die feierliche Umkrönung fand schließlich, gemäß dem offiziellen Zeremoniell, in der Schützenhalle des Walddorfes statt. Unter den Klängen des Musikvereins Oberschledorn mit dem Lied „Ich bete an die Macht der Liebe“ wurden die Insignien – Königskette und Diadem – vom scheidenden Königspaar Ernst Dornseif und Petra Geretzky an Benjamin Schneider und seine Nadine übergeben. „Es hat alles super geklappt. Wir sind alle mehr als zufrieden“, resümierte der 1. Vorsitzende der Schützen, Frank Hunold.

Am späten Nachmittag dann schloss sich erneut ein Umzug der Schützen durch Rengershausen an. Mit dem Königstanz fand das dreitägige Fests spät am Abend seinen Abschluss.

Bereits am Pfingstsonntag hatte Vorsitzender Frank Hunold Urkunden und Ehrennadeln an langjährige Mitglieder des Schützenvereins Rengershausen überreicht. Das traditionelle Schützenfest des „Grenzdorfes“ bildete dabei einen würdigen Rahmen. Seit 40 Jahren gehört Werner Dornseif den Schützen an, bereits seit 50 Jahren gehören Martin Schunder und Dieter Oberlies zum Verein. Sie alle wurden für ihr langjähriges Engagement geehrt. Michael Reese und Doris Kuhnhenn feierten ihr 25-jähriges, Hartmut Müller und Dagmar Diedrich ihr 50-jähriges Königsjubiläum.

Zu Gast waren die Schützen aus Neukirchen, Braunshausen und Bromskirchen sowie zahlreiche Ehrengäste und Vertreter aus Politik und Wirtschaft. zoh