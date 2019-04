Berührende Tonmalerei zur Passion in der Frankenberger Liebfrauenkirche

In einem Gottesdienst erklang am Karfreitag die Telemann-Kantate „Siehe, das ist Gottes Lamm“ von Georg Philipp Telemann in der Liebfrauenkirche.

Frankenberg - „Um sich Karfreitag anzunähern, hilft Musik, aber auch die Kraft des Evangeliums“, erklärte Dekanin Petra Hegmann in ihrer Meditation, mit der sie eine Musikalische Andacht zur Todesstunde Jesu in der Frankenberger Liebfrauenkirche begleitete.

Gott sei da, selbst wenn die Grausamkeit scheinbar siege. Sie forderte die Gemeinde auf, auch im Angesicht von Leid und Schmerz in der Nachfolge Jesu auszuharren, sich umeinander zu kümmern und die Liebe hochzuhalten.

Zwei Kirchenmusiker des 18. Jahrhunderts, aus deren gewaltigem Schaffen mehrere hundert für jeden Sonntag neu komponierte Kantaten hervorgegangen sind, bestimmten am Karfreitag die Thematik der Geistlichen Musik: Mit der Introitusmotette „Siehe, das ist Gottes Lamm“ von Gottfried August Homilius (1714-1785) führte die Kantorei der Liebfrauenkirche unter Leitung von Bezirkskantor Nils-Ole Krafft die große Zuhörergemeinde zu Beginn in das Passionsgeschehen hinein. Sie verband dabei den kraftvollen, deklamatorischen Ruf zum Hinschauen „auf den, der der Welt Sünde trägt,“ mit empfindsamer Innigkeit und Kontemplation. Bereits hier zeigte sich das ausgewogene Klangbild einer sorgfältig vorbereiteten, in den Männer- wie in den Frauenstimmen gut besetzten, von hellen Sopranspitzen geschmückten Kantorei.

Die gleichnamige Passionskantate „Siehe, das ist Gottes Lamm“ von Georg Philipp Telemann (1681-1767) war deshalb für diesen Chor ein Konzertprojekt, dessen ausdeutender, ja fast opernhafter Tonmalerei er sich unangestrengt und mit souveräner Vollkommenheit stellte. Dabei brillierte im Kontrast zum eher ruhigen Duktus des Chors die Sopranistin Marion Clausen mit ihren bewegten Koloraturlinien in Arien- und Rezitativstücken („So gehe, liebster Jesu, gehe!“). Sie beeindruckte tief mit ihrer schönen Stimme, deklamatorischen Virtuosität und zugleich empathischen Ausdruckskraft.

Getragen wurden Chor und Solistin bei der Telemann-Kantate von einem einfühlsam aufspielenden Streichensemble mit Anne-Claudia Renz und Marion Linse (Violine), Sonja Lehmann (Violoncello) und Beate Kötter (Orgel), die auch den Gemeindegesang begleitete.

+ Marion Clausen beeindruckte mit dem Glanz ihrer Sopran-Stimme.

Eine ganz eigene musikalische Farbe in so viel vom Spätbarock bestimmte Tonmalerei der Passion brachte am Schluss das ursprünglich aus der Gründonnerstags-Liturgie stammende „Ubi Caritas“, eine der meistaufgeführten Kompositionen des Norwegers Ola Gjeilo (geb. 1978). Die Kantorei gestaltete dieses Werk, in dem sich Gregorianik und Moderne begegnen, mit reflexiver und zugleich tief berührender Klangschönheit.

Hier wie auch in der großen Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach (1688-1750) „O Lamm Gottes unschuldig“, in der Nils-Ole Krafft an der Böttner-Orgel die Choralmelodie im Bass mit posaunenstarker Klarheit aufstrahlen ließ, war an diesem Karfreitagnachmittag bereits sehr viel an vorösterlicher Freude zu spüren.