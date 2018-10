Bezirksschützenball in Frankenberg: Tripp machte Ehefrau zur Königin

SV Geismar war Ausrichter in der Ederberglandhalle

+ © mjx Strahlendes Königspaar: Waltraud und Wilfried Tripp vom Schützenverein Röddenau. © mjx

Frankenberg. Um exakt 21.15 Uhr am Samstagabend erlebte Wilfried Tripp vom Schützenverein Röddenau einen der schönsten Augenblicke seines Lebens: In einem feierlichen Rahmen in der Ederberglandhalle wurde er beim Bezirksschützenball zum neuen Bezirksschützenkönig des Schützenbezirks Frankenberg gekürt.