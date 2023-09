Steelbreaker rockten Live-Treff im Frankenberger Landratsgarten

Von: Gerhard Meiser

Die Band „Steelbreaker“ mit den Musikern (von links) Thomas Ochse, Ray Schüttler, Steven Schüttler und Bernd Koller. © Gerhard Meiser

Die heimische Band Steelbreaker trat beim Life-Treff im Frankenberger Landratsgarten auf.

Frankenberg - „Hey Joe“ von Jimi Hendrix, „Born to be wild“ von Steppenwolf und „Unchain my heart“ von Joe Cocker“: Mit weltbekannten Hits und Songs aus den 1960er- bis 1980er-Jahren hat die heimische Band „Steelbreaker“ mit Leadsänger Ray Schüttler am Donnerstagabend den Frankenberger „Live-Treff“ gerockt.

Erneut genossen etwa 1500 Fans die Musik und die gute Stimmung unter freiem Himmel im Landratsgarten. Beeindruckt von der Atmosphäre war vor allem der Frankenberger Thomas Ochse, er ist der Bassist und Sänger der Band.

„Ich bin ein totaler Live-Treff-Fan. Im Landratsgarten zu spielen und zu singen, habe ich mir schon seit Jahren gewünscht“, erzählte Thomas Ochse. Eine Überraschung gab es für Ray Schüttler: Zu seinem 64. Geburtstag stimmte die ganze Fangemeinde ein kräftiges „Happy Birthday“ an. Einer der ersten Gratulanten war Sohn Steven Schüttler am Schlagzeug. Zur Band gehört zudem noch Gitarrist Bernd Koller aus Frankenberg.

Am nächsten Donnerstag, 7. September, gibt es noch einen letzten Live-Treff in diesem Jahr: Dann wird der ausgefallene Abend mit „Grandmamas Backside“ nachgeholt. Die fünfköpfige Band aus Erndtebrück wird Rock-Cover aus den 80ern präsentieren.