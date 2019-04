Blitzmarathon im Frankenberger Land: Die Polizei zieht erste Bilanz

Seit sechs Uhr morgens sind die Einsatzkräfte der Frankenberger Polizeidirektion am Mittwoch im Einsatz gewesen, um Temposündern am bundesweiten Blitzmarathon den Kampf anzusagen. Eine erste Bilanz:

Fünf Polizisten aus Frankenberg wurden dabei von weiterer fünf Polizisten der Bereitschaftspolizei aus Lich unterstützt.

Um die Mittagszeit zogen sie eine erste Bilanz: Von 30 Fahrern, die kontrolliert wurden, haben elf Gurtverstöße, zehn Geschwindigkeitsüberschreitungen und eine Person ein Handyverstoß begangen. Das sagt Erik Henezi, Polizeioberkommissar der Polizeistation in Frankenberg. Außerdem haben die Beamten eine 60-jährige Frau in Gemünden erwischt. Die Frau aus Gilserberg hatte keine gültige Fahrerlaubnis.

Beinahe stündlich verlegten sie ihre mobile Messstation, um an der bundesweiten Aktion vor allem Präsenz zu zeigen, sagt Henezi. Es ist nicht das erste Mal, dass er die Tempomessungen am Speedmarathon für den Bereich der Frankenberger Polizei leitet. „Es geht nicht darum, dass wir abkassieren wollen“, sagt Henezi. Die Messungen, die das zehnköpfige Team durchführt, sollen bei den Fahrern einen Lerneffekt erzielen. „Wir schreiben nicht nur Knöllchen aus, sondern unterhalten uns vor Ort mit den Personen“, sagt er. Das zeige Wirkung.

Bereits in den ersten drei Stunden erwischten die Beamten zwei Temposünder, deren Verstöße nicht mehr allein mit einem Verwarngeld geahnet werden können. Sie erhalten also jeweils einen Punkt in Flensburg.

„Allen sollte bewusst sein, dass zu schnelles Fahren kein Bagatelldelikt ist“, sagt Henezi. Selbst wenn die Polizei den bundesweiten Speedmarathon im Vorfeld groß angekündigt hat – „es gibt immer noch genug, die sich nicht an die Regeln halten". Die Aktion solle die Verkehrsteilnehmer dafür sensibilisieren, dass es sich bei Geschwindigkeitsverstößen um keine Kavaliersdelikte handle, so Henezi. Auch das Informieren über die Aktion im Vorfeld gehöre zur Sensibilisation-Strategie der Polizei.

Allein an der Bahnhofsstraße in Allendorf/Eder kontrollierten die Beamten an zwei Posten: Auf der Höhe der Firma Balzer und auf der Brücke mit Blick auf die Bundesstraße 253. Bereits nach wenigen Minuten der erste Verstoß: Beide Fahrzeuginsassen eines Kleintransporters waren nicht angeschnallt. „Gurtverstöße kommen sehr häufig vor“, sagt Henezi, während er die Personalien der beiden Männer aufgenommen hat. Aber: „Hauptsächlich sind es Geschwindigkeitsüberschreitungen, die wir an solch einem Tag feststellen.“ Gerade lang gezogene Straßen wie die Bahnhofsstraße in Allendorf/Eder würden Fahrer zu einem schnelleren Fahrverhalten animieren. Den Verkehr auf dieser Straße hat die Polizei bereits mehrmals während eines Blitzmarathons kontrolliert.

Eine ausführliche Bilanz des Speedmarathons für den Bereich der Polizeidirektion Frankenberg lesen Sie an dieser Stelle morgen.