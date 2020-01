Bottendorf: BMW prallt gegen Baum - Integriertes Notrufsystem alarmiert die Rettungskräfte

Die B252 war am Abend bei Bottendorf voll gesperrt: Die Fahrerin eines weißen BMW hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt.

Bottendorrf - Die Bundesstraße 252 ist zwischen Bottendorf und Ernsthausen war am Abend für den Verkehr voll gesperrt. Ein weißer BMW ist nach Angaben der Polizei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Über das integrierte Notrufsystem von BMW wurde automatisch die Leitstelle Waldeck-Frankenberg informiert, nachdem sich die Fahrerin selbständig aus dem Auto befreien konnte.

Weil das Fahrzeug bei dem Unfall in Brand geraten war, wurden die Wehren aus Burgwald, Bottendorf und Ernsthausen alarmiert, die bei Eintreffen an der Unfallstelle das Feuer unter Kontrolle brachten. Im Einsatz befandensich mehrere Streifenwagen der Frankenberger Polizei, ein Notarzt, der Rettungsdienst sowie First Responder aus Ernsthausen.

Von 112-magazin