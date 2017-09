Bürgermeisterwahl in Frankenberg: Amtsinhaber Rüdiger Heß ist einziger Kandidat

Bürgermeister Rüdiger Heß in seinem Büro im Stadthaus in Frankenberg.

Frankenberg. Zeitgleich mit der Bundestagswahl am 24. September ist in Frankenberg Bürgermeisterwahl. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Rüdiger Heß (parteilos).

Für Heß (61) wäre es bereits die dritte Amtszeit. Am 15. März 1998 wurde er zum ersten Mal zum Bürgermeister der Stadt Frankenberg gewählt. Er setzte sich gegen fünf Gegenkandidaten im ersten Wahlgang durch. Nach Querelen mit dem damaligen Landrat Helmut Eichenlaub (CDU) verzichtete Heß, der damals auch noch der CDU angehörte, 2004 auf eine weitere Kandidatur. Nach acht Jahren Pause, in denen Christian Engelhardt (CDU) Bürgermeister war, wurde Heß 2012 erneut gewählt - diesmal gegen vier Kandidaten ebenfalls im ersten Wahlgang.

Rüdiger Heß stammt aus Allendorf/Eder. In Homberg/Efze war er bis 1998 Oberstleutnant bei der Bundeswehr, ehrenamtlich war er dort auch Erster Stadtrat. Heß wohnt in Frankenberg, ist verheiratet und hat zwei verheiratete Kinder und zwei Enkel. Seine Hobbys sind Laufen (früher Marathon), Motorradfahren, Oldtimer und die europäische Volkskultur - Heß ist Vorsitzender des Deutschen Komitees für das Folklore-Festival Europeade, das 2019 in Frankenberg stattfindet.

