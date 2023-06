Bürgermeisterwahl in Frankenberg: Barbara Eckes tritt für SPD an

Von: Jörg Paulus

Barbara Eckes (3. von links) tritt für die SPD zur Bürgermeisterwahl in Frankenberg an; hier mit (von links) Fraktionsvorsitzendem Hendrik Sommer, 2. Vorsitzender Daniela Sommer und 1. Vorsitzendem Hendrik Klinge. © Paulus

Für die Bürgermeisterwahl am 8. Oktober in Frankenberg gibt es die erste Kandidatin: Barbara Eckes wird für die SPD antreten.

Frankenberg – In Frankenberg kursieren seit Wochen mehrere Namen, wer alles am 8. Oktober bei der Bürgermeisterwahl antreten könnte. Jetzt ist der erste Kandidat offiziell benannt worden – in diesem Fall eine Kandidatin: Barbara Eckes. Und diesen Namen hatte bisher wohl niemand auf dem Zettel. Außer der SPD, von der die 57-Jährige am Mittwochabend, 7. Juni 2023, einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin gewählt wurde.

Barbara Eckes ist bisher politisch nicht aktiv gewesen. Die 57-Jährige ist Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Waldeck-Frankenberg. Die Wirtschaftsförderung, bei der der Landkreis Hauptgesellschafter ist, unterstützt zum Beispiel Unternehmen bei Förderung, Nachfolge, Fachkräftemangel und Existenzgründung.

Durch ihren Beruf hatte Barbara Eckes vor einigen Wochen mit Dr. Hendrik Sommer zu tun, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD in der Frankenberger Stadtverordnetenversammlung. Nach einem „extrem guten Gespräch“, wie Sommer berichtet, sei ihm die Idee gekommen, Barbara Eckes zu fragen, ob sie für das Bürgermeisteramt in Frankenberg kandidieren wolle.

„Viele Dinge, die wir als SPD in den letzten Jahren in Frankenberg angestoßen haben, sind Themen der Wirtschaftsförderung“, sagt Sommer und nennt als Beispiele die Entwicklung der Innenstadt und die Stärkung der Ortsteile. „Barbara Eckes hätte als Bürgermeisterin einen ganz anderen Blick auf die Wirtschaft in Frankenberg. Und sie ist extrem gut vernetzt.“

Eckes ließ sich die Anfrage der SPD durch den Kopf gehen und besprach sich mit ihrer Familie – die 57-Jährige ist in zweiter Ehe verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder (24 und 27). „Ich habe sofort Ideen gehabt, was man in Frankenberg machen kann“, sagt sie am Mittwochabend nach der SPD-Mitgliederversammlung. „Und ich habe die beruflichen und persönlichen Voraussetzungen, diesen Job zu machen.“

Barbara Eckes kam vom Ruhrgebiet nach Ellershausen

Barbara Eckes wohnt seit 2012 im Frankenauer Stadtteil Ellershausen. Sie stammt aus dem Ruhrgebiet, hat in Köln bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement gearbeitet, einem von Städten, Gemeinden und Landkreisen getragenen Fachverband für kommunales Management. „Ich verstehe Verwaltung und habe Erfahrung in Personalführung“, sagt sie. Sie wolle den Wählern mit ihrer Kandidatur ein Angebot machen, das sei wichtig in einer Demokratie. „Frauen stellen sich viel zu wenig zur Wahl – auch das ist ein Grund für mich.“ Wichtige Themen in Frankenberg seien zum Beispiel die Jugendarbeit und bezahlbarer Wohnraum für junge Leute, sagt sie.

Für Barbara Eckes spreche auch, sagt Hendrik Sommer, „dass sie nicht in die Streitereien in der Frankenberger Stadtpolitik der letzten Monate involviert ist. Sie kann unbefangen und unbelastet antreten.“ Eckes beschreibt sich selbst als jemanden, der versuche, zu vermitteln und Gemeinsamkeiten zu finden.

Vorsitzender Hendrik Klinge berichtet, dass sich mehrere Kandidaten bei der SPD vorgestellt hätten. Barbara Eckes habe „von der ersten Minute an überzeugt“. „Wir sind sehr glücklich, mit ihr eine so kompetente und ideenreiche Kandidatin ins Rennen zu schicken“, so Klinge.

Noch am Mittwochabend ist die Homepage der Bürgermeisterkandidatin Barbara Eckes online gegangen (barbara-eckes.de). Für die SPD hat der Wahlkampf begonnen. „Wir wollen was reißen“, sagt die 2. Vorsitzende Dr. Daniela Sommer.

Bewerbungsfrist endet am 31. Juli

Die Bürgermeisterwahl am 8. Oktober in Frankenberg findet zusammen mit der hessischen Landtagswahl statt. Noch bis 31. Juli sind Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl möglich. Wer nicht von einer Partei nominiert wird, braucht Unterstützungsunterschriften – doppelt so viele, wie die Stadtverordnetenversammlung Sitze hat; also 62 Unterschriften.



Dass Amtsinhaber Rüdiger Heß (parteilos) sich bisher noch nicht geäußert hat, ob er erneut kandidiert, spielte bei der SPD-Entscheidung für Barbara Eckes keine Rolle, betont SPD-Vorsitzender Hendrik Klinge: „Für uns war von Anfang an klar, dass wir – egal, ob Rüdiger Heß antritt oder nicht – eine Alternative aufstellen wollen, jemanden, der sozialpolitische Themen anspricht.“