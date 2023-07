Bürgermeisterwahl in Frankenberg: Dieser Kandidat kommt unerwartet

Von: Gerhard Meiser

Vor der Frankenberger Stadtverwaltung: Olaf Kurzweil aus Roda hat sich für das Amt des Bürgermeisters in Frankenberg beworben. © Gerhard Meiser

Olaf Kurzweil aus Roda will Bürgermeister der Stadt Frankenberg werden. Die Bewerbung für seine Kandidatur hat der 58-Jährige bereits abgegeben, sagt er – einschließlich 70 Unterstützerunterschriften.

Frankenberg – Kurzweil arbeitet als Hausmeister bei der Baugenossenschaft Frankenberg und geht am 8. Oktober als unabhängiger Kandidat ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Ein Parteibuch hatte er noch nie. „Es reizt mich, Dinge für andere Menschen bewegen und verbessern zu können“, sagt er zu seiner unerwarteten Kandidatur.

„Die Frankenberger Stadtpolitik verfolge ich schon lange mit großem Interesse“, beschreibt Kurzweil seine Ambitionen auf das Bürgermeisteramt, politisch aktiv war er selbst noch nicht. „Ich habe jeden Tag mit vielen Leuten aus Frankenberg, den Stadtteilen und auch aus aller Herren Länder zu tun. Ich kenne die Sorgen und Nöte der Menschen.“ Kurzweil ist ein Vereinsmensch, in seinem Heimatdorf Roda war er schon zwei Mal Schützenkönig. Mitglied ist er auch in der Feuerwehr in Roda.

„Als Bürgermeister will ich in Frankenberg etwas verändern, etwas anders machen. Ich will mich für die Bevölkerung einsetzen. Ich bin dazu bereit“, schildert der Vater einer erwachsenen Tochter. Weil er als Mitarbeiter der Baugenossenschaft nun schon seit 28 Jahren rund 480 Wohnungen betreue, kenne er Frankenberg und die Stadtteile wie „meine Westentasche“. Deshalb sehe er täglich auch die Probleme – beispielsweise einen Sanierungsstau bei den Stadtstraßen: Das stelle er immer wieder insbesondere bei Gesprächen mit älteren Menschen fest.

„Ich bin sehr bürgernah und will mit den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe kommunizieren“, sagt Olaf Kurzweil, der nach dem Realschulabschluss an der Burgwaldschule zunächst eine Lehre als Schreiner und anschließend eine Ausbildung als Bürokaufmann machte. Als dann eine Stelle bei der Baugenossenschaft frei wurde, schlug er zu: Seither hält er die Immobilien der Genossenschaft in Schuss.

Kurzweil will sich für Transparenz einsetzen

Wie bei seiner täglichen Arbeit sei Transparenz für ihn ganz wichtig: „Die Verwaltung der Stadt sollte nicht nur hinter verschlossenen Türen stattfinden. Mit Transparenz in der Stadtpolitik will ich frischen Wind ins Rathaus bringen.“ Insbesondere bei Großprojekten müsse es Bürgerentscheide geben, meint Olaf Kurzweil. Sollte er gewählt werden, wolle er sich vor allem für ein „ganzheitliches und nachhaltiges Stadtkonzept“ stark machen.

Wichtige Anliegen seien ihm auch die Errichtung eines Solarparks beispielsweise am Kegelberg, der Bau von Sozialwohnungen mit „bezahlbarem Wohnraum für alle“ und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. „Die Unternehmen und Firmen und auch die Vereine in Frankenberg und den Stadtteilen müssen mehr unterstützt werden“, meint Kurzweil.

Er fordert auch eine Wiederbelebung der Frankenberger Fußgängerzone beispielsweise durch Ladestationen für E-Bikes,, Parkplätze für Behinderte vor den Arztpraxen und mehr Sicherheit durch die Wiedereinführung eines freiwilligen Polizeidienstes. Und an der Ederuferpromenade müsse eine öffentliche Toilettenanlage errichtet werden.

Bei der ersten Auflage des Frankenberger Live-Treffs am Donnerstagabend im Landratsgarten machte Olaf Kurzweil bereits Werbung für seine Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl und verteilte Feuerzeuge: „Olaf Kurzweil – Bürgermeisterkandidat Frankenberg/Eder“, ist darauf zu lesen. „Das Amt des Bürgermeisters traue ich mir voll und ganz zu“, sagt Olaf Kurzweil.

Bisher fünf Kandidaten für Wahl in Frankenberg Die Bürgermeisterwahl am 8. Oktober in Frankenberg findet zusammen mit der hessischen Landtagswahl statt. Bisher gibt es fünf Kandidaten: Barbara Eckes (57, SPD), Karsten Dittmar (50, von den Grünen unterstützt), Wolfgang Kratzert (63, parteilos), Björn Jäger (46, von der CDU unterstützt) und Olaf Kurzweil (58, parteilos). Amtsinhaber Rüdiger Heß (67, parteilos) hat bereits bekanntgegeben, dass er nicht wieder antreten wird. Noch bis zum kommenden Montag, 31. Juli, sind Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl möglich. Wer nicht von einer Partei nominiert wird, braucht Unterstützungsunterschriften – doppelt so viele, wie die Stadtverordnetenversammlung Sitze hat; also 62 Unterschriften.