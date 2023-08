Bürgermeisterwahl in Frankenberg: Dittmar zieht Kandidatur zurück

Von: Jörg Paulus

Karsten Dittmar - zurückgetretener Bürgermeisterkandidat in Frankenberg. © Jörg Paulus

Paukenschlag im Frankenberger Bürgermeisterwahlkampf: Karsten Dittmar hat seine Kandidatur zurückgezogen, er wird bei der Wahl am 8. Oktober doch nicht antreten.

Frankenberg – Das hat der 50-jährige Frankenberger Bauamtsleiter am Mittwoch, 9. August, unserer Zeitung mitgeteilt. Wahlleiter Carsten Buch sei bereits informiert worden. Der Grund für Dittmars Rückzug: Er werde bei der Stadt Marburg Fachbereichsleiter Planen und Bau und werde deshalb sein Arbeitsverhältnis als Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Umwelt, Finanzen bei der Stadt Frankenberg spätestens zum 31. März 2024 beenden, erläuterte Dittmar in einer schriftlichen Mitteilung.

Damit gibt es für die Bürgermeisterwahl in Frankenberg nur noch vier Kandidaten: Barbara Eckes (von SPD nominiert), Björn Jäger (von CDU und FDP unterstützt), Wolfgang Kratzert und Olaf Kurzweil (beide unabhängig). Karsten Dittmar wäre von den Grünen unterstützt worden. Der Wahlausschuss wird regulär morgen Abend tagen und über die Zulässigkeit der vier verbliebenen Bewerber entscheiden.

Stellenangebot aus Marburg im Frühsommer

Die Stelle bei der Stadt Marburg sei ihm im Frühsommer angeboten worden, erläuterte Dittmar. Eine seiner maßgeblichen Aufgaben in der Uni-Stadt werde es sein, ein modernes Verkehrskonzept in Marburg voranzubringen (MoVe35). „Die Kontaktaufnahme aus Marburg erfolgte zu einer Zeit, als Bürgermeister Rüdiger Heß seine Zukunftsentscheidung noch nicht kommuniziert hatte. Nach reiflichen Überlegungen habe ich mich deshalb auf die ausgeschriebene Stelle bei der Stadt Marburg beworben“, so Dittmar.

Rüdiger Heß hatte dann am 15. Juni erklärt, dass er nicht für eine vierte Amtszeit kandidieren werde. Einen Tag später verkündete Karsten Dittmar, dass er zur Bürgermeisterwahl antreten werde. „Zum Zeitpunkt der Erklärung des Bürgermeisters und der Ankündigung meiner Bewerbung um seine Nachfolge hatte ich aus Marburg noch keinerlei Rückmeldung auf meine Bewerbung erhalten. Insofern war es mein ernsthaftes Interesse, neuer Frankenberger Bürgermeister zu werden. Die endgültige Entscheidung, diese für mich reizvolle Perspektive in Marburg nutzen zu wollen, habe ich gestern Abend getroffen“, teilte Dittmar am Mittwoch mit.

Für Stadtentwicklung in Frankenberg verantwortlich

„Ich habe mich nicht gegen Frankenberg, sondern für Marburg entschieden. Die Entscheidung ist allein im besonderen Reiz des neuen Stellenprofils begründet. Wie Frankenberg vor mehr als 14 Jahren hat nun auch Marburg mit MoVe35 und den Leitlinien für klimaneutrales Bauen eine Vision zur Gestaltung eines großen Lebensraums entwickelt“, so Dittmar, der seit 2009 Bauamtsleiter in Frankenberg ist und maßgeblich für die aktuelle Stadtentwicklung verantwortlich ist.

Für die Bürgermeisterwahl am 8. Oktober hätte er nach seiner Einschätzung „sehr gute Aussichten auf ein gutes Ergebnis“ gehabt, was ihm den Rückzug umso schwerer mache, schreibt Dittmar abschließend in seiner Mitteilung.

Die HNA veranstaltet am 21. September in Frankenberg ein Wahlforum zur Bürgermeisterwahl mit den vier verbliebenen Kandidaten.