Bürgermeisterwahl in Frankenberg: HNA-Forum am 21. September

Von: Jörg Paulus

Ein Mikrofon steht vor einem roten Vorhang. © Britta Pedersen/dpa/Symbolbild

Vor der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober in Frankenberg wird die HNA am 21. September ein Wahlforum mit den fünf Kandidaten veranstalten.

Frankenberg – Das Wahlforum findet am Donnerstag, 21. September, ab 19 Uhr im Philipp-Soldan-Forum in Frankenberg statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Auf der Bühne werden sich an dem Abend die Kandidaten Karsten Dittmar, Barbara Eckes, Björn Jäger, Wolfgang Kratzert und Olaf Kurzweil den Fragen der HNA-Redaktion zu aktuellen Themen aus Frankenberg und der Stadtpolitik stellen.

Haben auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, eine Frage an die Bürgermeisterkandidaten? Dann schicken Sie uns Ihre Frage per E-Mail an frankenberg@hna.de. Falls es zeitlich und inhaltlich passt, werden wir einige Leser-Fragen in das Wahlforum einbauen.