Bürgermeisterwahl in Frankenberg: Jäger: „Das Dörfliche ist für mich Heimat“

Von: Thomas Hoffmeister

Mit einem Kleinfeld-Tor: Björn Jäger, Bürgermeisterkandidat in Frankenberg. In seiner Freizeit engagiert sich Jäger als Assistent für den Fußball-Nachwuchs der SG Eder. © Thomas Hoffmeister

In Frankenberg wird am 8. Oktober ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Bewerber sind Barbara Eckes (SPD), Björn Jäger (von CDU, FDP und FWF unterstützt), Wolfgang Kratzert und Olaf Kurzweil (beide unabhängig). Hier im Porträt: Björn Jäger.

Frankenberg – Für das Foto schultert er ein Kleinfeld-Tor, wie es die E-Junioren benutzen. Und man merkt: Das macht er nicht zum ersten Mal. „Wir waren gerade mit über 60 Kindern in Biedenkopf im Trainingslager“, erzählt Björn Jäger. Seit etwa sechs Jahren kümmert er sich bei der SG Eder als Assistent um den Kicker-Nachwuchs. Nein, er selbst habe nicht aktiv Fußball gespielt, räumt der Fan des Bundesligisten Eintracht Frankfurt ein. „Das mache ich für meine Jungs.“ Die sind 8 und 12 Jahre alt.

Die SG Eder verbinde alle sozialen Schichten und sei eine der größten Integrationsstätten in Frankenberg, sagt Jäger. Dort spielten Jugendliche aus verschiedenen Herkunftsländern mit Arztkindern zusammen – alle auf Augenhöhe. „Ich habe gemerkt: Die Frankenberger halten zusammen“, sagt Jäger.

In der stressigen Zeit des Wahlkampfes hält sich Jäger mit Sport fit: „Ich jogge jeden Tag eine halbe Stunde, gehe ins Fitnessstudio, schwimme und fahre Fahrrad.“ Das E-Bike hat ein Motorengehäuse aus dem Frankenberger Castwerk. Dort war Jäger bis 2020 Finanzchef.

Seit 17 Jahren Stadtverordneter

Politik nennt er als weiteres Hobby: Seit 17 Jahren gehört Jäger dem Frankenberger Stadtparlament und dem Ortsbeirat seines Heimatortes Rengershausen an. Dort ist er auch Ortsvorsteher. Im Ortsbeirat komme alles auf den Tisch: Straßeninstandhaltung und Bauplätze nennt er als Beispiele. „Die Probleme sind in allen zwölf Stadtteilen ähnlich.“

„Das Wichtigste sind meine Kinder. Mit denen verbringe ich viel Zeit. Wir spielen zusammen Fußball, gehen schwimmen, lesen, gucken auch zusammen Fernsehen“, erzählt Jäger.

„Das Dörfliche ist für mich Heimat, Zusammenhalt und auch Freundschaft. Der Zusammenhalt, den wir in Rengershausen mit 400 Einwohnern haben, ist schon sehr besonders.“ In Frankenberg gebe es manchmal Konflikte zwischen der Kernstadt und den Ortsteilen. Während in der Kernstadt sehr viel gebaut und umgestaltet wird, fühlten sich manche Ortsteile nicht ausreichend berücksichtigt.

Björn Jäger kann beide Sichtweisen verstehen: Eine attraktive Kernstadt sei sehr wichtig, denn Frankenberg „ist halt das Aushängeschild“ und für viele Menschen eine wichtige Einkaufsstadt. „Natürlich muss das Verhältnis stimmen mit den Maßnahmen in den Ortsteilen. Das wird dort schon kritisch gesehen.“

Frankenberg sei vielschichtig. Die zwölf Stadtteile seien alle individuell. „Rengershausen ist Sauerland-geprägt, mit Schieferboden und Schützenwesen, die Feuerwehren prägen Hommershausen und Wangershausen. Wir haben tolle Landjugendgruppen in Haubern und Geismar, das Wettermuseum in Schreufa. Stark fußballorientiert sind Willersdorf und Röddenau: Diese bunte Mischung macht Frankenberg aus.“ Lob gibt es vom Kandidaten für jede Art von ehrenamtlicher Arbeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen.

Von seiner Ausbildung her ist Björn Jäger Finanzexperte und Wirtschaftsfachmann. Prägend für Frankenberg seien die großen Unternehmen wie Finger-Haus, Hettich, Günther oder Glittenberg, sagt der Bürgermeisterkandidat. „Aber auch das Handwerk und die Landwirtschaft darf man nicht vergessen.“

Für die Wirtschaftsunternehmen werde derzeit nicht genug getan, findet Björn Jäger. „Wenn ich Bürgermeister werden sollte, wird das Chefsache. Ich möchte, dass wir uns mehr ausrichten in Richtung digitale Dienstleistungen.“ Voraussetzung dafür sei schnelles Internet in allen Ortsteilen. Das wolle er „in den nächsten zwei bis drei Jahren“ realisieren. Auch das kulturelle Angebot sei ausbaufähig. „Man sieht ja, wie gut ein Lichterfest oder der Live-Treff besucht sind.“

Impulse für die Innenstadt

Impulse für die Frankenberger Innenstadt erwartet Björn Jäger durch den Neubau der Technischen Hochschule Mittelhessen auf dem Gelände des heutigen Parkhauses. Im Textilhandel sei Frankenberg stark, das müsste man unterstützen und dürfe dabei die Gastronomie in der Innenstadt nicht vergessen: „Dann bleiben die Kunden in der Stadt und lassen auch Geld da. Aber es gibt auch Branchen, die es in der Fußgängerzone nicht mehr gibt – die sind jetzt im Internet.“

Seine Bürgermeister-Kandidatur sei lange geplant, verrät Björn Jäger. Im Jahr 2020 habe er sich gefragt: Bleibe ich in der Industrie oder möchte ich Bürgermeister werden? – „Ich bin dann bewusst nach Hatzfeld gegangen, um dort die Verwaltung von innen kennenzulernen“, sagt er.

Zusammen mit seiner 17-jährigen Erfahrung als Kommunalpolitiker fühle er sich nun gut vorbereitet für die Aufgaben eines Bürgermeisters: „Ich kenne beides – die freie Wirtschaft und die Kommunalpolitik“, sagt Jäger.

Zur Person Björn Jäger (46) kommt aus Rengershausen. Nach dem Besuch der Burgwaldschule absolvierte er beim Sägewerk Ante eine Ausbildung zum Industriekaufmann. An der Abendschule holte Jäger das Abitur nach und bildete sich berufsbegleitend zum Betriebswirt und Finanzökonom weiter. Nach 17-jähriger Tätigkeit für Viessmann wechselte er als Finanzchef (CFO) zum Castwerk der Firma Hettich nach Frankenberg. Seit 2021 ist Jäger Kämmerer (Leiter der Finanzabteilung) bei der Stadt Hatzfeld.

Björn Jäger lebt in Rengershausen. Er hat zwei Söhne (8 und 12 Jahre alt). Seit 17 Jahren ist er Stadtverordneter der CDU im Frankenberger Parlament, war Fraktionschef und ist seit 2021 Stadtverordnetenvorsteher.