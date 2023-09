Bürgermeisterwahl in Frankenberg: Kratzert: „Ich weiß, wie die Leute ticken“

Von: Jörg Paulus

Teilen

An Autos zu schrauben, sei für ihn ein guter Ausgleich zur Arbeit im Büro, sagt Wolfgang Kratzert. Früher im Studium habe er damit nebenher ein bisschen Geld verdient. © Jörg Paulus

In Frankenberg wird am 8. Oktober ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Bewerber sind Barbara Eckes (SPD), Björn Jäger (von CDU, FDP und FWF unterstützt), Wolfgang Kratzert und Olaf Kurzweil (beide unabhängig). Hier im Porträt: Wolfgang Kratzert.

Frankenberg – „Wenn man meinen Lebenslauf sieht, sieht man viel über mich“, sagt Wolfgang Kratzert. Der Lebenslauf, den er für den Pressetermin auf einem DinA4-Blatt ausgedruckt hat, ist lang und vielfältig. Berufliche Laufbahn, Aktivitäten für die Gemeinschaft und sportliche Aktivitäten lauten die Überschriften. „Viele kennen mich nur als gut gelaunten Sunnyboy“, sagt der 63-Jährige, aber er habe mehr zu bieten.

1959 in Schreufa geboren, hat Wolfgang Kratzert 1976 eine Ausbildung als Werkzeugmacher bei der Firma Viessmann in Allendorf begonnen. 1981 hat er die Fachoberschule abgeschlossen und dann in Gießen Maschinenbau studiert. Parallel hat er als Konstrukteur gearbeitet, war 21 Jahre lang freier Mitarbeiter bei Zeitungen – unter anderem der HNA – und hat eine Motorsportzeitung herausgegeben. Seit 1996 hat er ein eigenes Werbebüro in Allendorf/Eder. Während des Wehrdienstes Anfang der 80er war er Freizeitgestalter bei der Bundeswehr, hat Theaterabende und Filmvorführungen organisiert, „damit die Jungs abends nicht nur zusammensitzen und trinken“.

„Ich habe viele Interessen“, sagt Wolfgang Kratzert über sein unstetes Berufsleben. „Wenn irgendwo eine Tür aufgeht und es ist die richtige Tür, dann gehe ich durch. So ist das jetzt auch mit der Bürgermeisterwahl. Das war schon immer mein Traum.“ Seine beruflichen Erfahrungen sieht er dabei als Vorteil: „Ich bin der Kandidat, der von der Basis kommt, ich weiß noch, wie man das Schwarze unter den Fingernägeln rauskriegt.“

„Und“, schiebt er hinterher, „ich weiß, wie die Frankenberger ticken. Ich kenne die Leute, für die ich Politik mache. Wenn ich mit denen spreche, verstehe ich sie auch.“ Viele seien unzufrieden mit denen, die die Politik in Frankenberg im Moment machen, weil ihre Interessen nicht wahrgenommen würden. „Die Leute beschweren sich, dass die Fußgängerzone totgeht, und dann reißt die Stadt das Parkhaus ab“, wundert sich Kratzert. Auch den Plan, die Stadtbücherei und die Musikschule im Bahnhof unterzubringen, findet er „nicht so passend, wenn Leute mit dem Zug in Frankenberg ankommen“.

Kratzert will zufriedene Bürger

„Eine schöne Ederuferstraße ist toll, aber davon wird man nicht glücklich“, sagt Kratzert. Er sieht die Sache so: „Wenn sich Leute über Schlaglöcher in der Straße beschweren, liegt das zum einen an den Löchern, aber auch an der Unzufriedenheit der Menschen. Wenn wir die Zufriedenheit der Menschen in Frankenberg wieder steigern können, dann bleiben Jugendliche hier, dann haben Firmen Arbeiter, dann bleibt Geld in der Stadt, dann profitieren Einzelhandel, Bauwirtschaft und Vereine“, lautet seine Argumentation. Er selbst sei zufrieden und glücklich: „Ich freue mich bei einem Schlagloch, dass ich eine Kurve fahren kann. Mich bringt nichts aus der Ruhe.“

„Wenn sich Leute über Schlaglöcher in der Straße beschweren, liegt das zum einen an den Löchern, aber auch an der Unzufriedenheit der Menschen.“

Sich für andere starkmachen, sagt Kratzert, sei ihm schon immer wichtig gewesen. Zu den „Aktivitäten für die Gemeinschaft“, der zweiten Überschrift in seinem Lebenslauf, gehört vor allem die Vorstandsarbeit in der SPD und in etlichen Vereinen, wie den Moto-Cross-Freunden in Laisa, dem Gewerbeverein in Battenfeld und aktuell dem Sportkreis. Als Unterbezirksvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen in der SPD habe er auch schon dem einen oder anderen Minister die Hand geschüttelt.

Vor der Bürgermeisterwahl ist er aus der SPD ausgetreten, die Frankenberger SPD hat mit Barbara Eckes eine eigene Kandidatin nominiert.

Sportlich vielfältig aktiv

Die sportlichen Aktivitäten, das dritte Kapitel des Lebenslaufs, sind ähnlich bunt wie Kratzerts Berufsleben. Skifahren, Fußball, Tischtennis und Moto-Cross sind nur Beispiele der langen Liste. „Ich bin ein Autodidakt, ich kann alles“, sagt Kratzert. Fußball sei seine Hauptsportart, Motorrad- und Skifahren bauen ihn wieder auf, wenn es ihm mal nicht gut geht. „Wenn ich Erfolg hätte haben wollen, hätte ich vielleicht beim Tischtennis bleiben müssen“, sagt er. „Aber ich habe auch gerne Sachen gemacht, wo ich nicht der Beste war. Es war nie mein Streben, andere zu dominieren.“

Das gelte für ihn auch in der Politik: „Ich habe meine eigenen Meinungen und Vorstellungen, akzeptiere aber auch die der anderen.“ Er sei nicht verbissen in einem Bereich, sondern sehe sich als unparteiisch. „Ich habe mich seit 15 Jahren mit niemandem mehr gestritten – und ich will damit auch nicht mehr anfangen.“ Größtmögliche Akzeptanz zu bekommen, gehe nur mit Kommunikation. „Und bei mir gibt es Kommunikation, soweit es geht.“

Auch im Wahlkampf für den 8. Oktober habe er schon mit vielen Menschen gesprochen. Die Reaktionen auf seine Kandidatur seien bisher „total gut“ gewesen. „Wenn mich alle wählen, die mir auf die Schulter klopfen, habe ich schon gewonnen.“

Zur Person Wolfgang Kratzert ist 63 Jahre alt, ledig und wohnt in Schreufa, wo er auch geboren wurde. „Ich war die letzte Hausgeburt in Schreufa, hat mir meine Mutter immer erzählt, ohne dass ich es nachgeprüft habe“, sagt er. Er ist ledig und betreibt in Allendorf/Eder ein Werbebüro.

Seine Hobbys und Interessen sind vielfältig, er war und ist sportlich und ehrenamtlich in einigen Vereinen aktiv – von Fußball bis Moto-Cross. Er war Mitglied bei der SPD, aus der er nun für die Wahl ausgetreten ist. Dort hatte er sich zuletzt in der Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen (AGS) in der SPD engagiert. Seit 2013 gehört er dem Vorstand des Sportkreises Waldeck-Frankenberg an und ist dort Beauftragter für Kindeswohl.