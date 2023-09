Bürgermeisterwahl in Frankenberg: Kurzweil: „Ich bin sehr bürgernah“

Von: Gerhard Meiser

Teilen

Viel Zeit verbringt Bürgermeisterkandidat Olaf Kurzweil in diesen Tagen mit der Koordinierung seines Terminkalenders. Bei seinem Wahlkampf eilt Kurzweil von Termin zu Termin. © Gerhard meiser

In Frankenberg wird am 8. Oktober ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Bewerber sind Barbara Eckes (SPD), Björn Jäger (von CDU, FDP und FWF unterstützt), Wolfgang Kratzert und Olaf Kurzweil (beide unabhängig). Heute im Porträt: Olaf Kurzweil.

Frankenberg – Olaf Kurzweil hat in diesen Tagen einen vollen Terminkalender. Jeden Abend führt er informelle und für ihn höchst wichtige Gespräche – beispielsweise mit den Mitarbeitern der Frankenberger Tafel, mit den Kleingärtnern am Futterhof oder mit den Ortsbeiräten in Willersdorf und Dörnholzhausen. Vor Ort informiert er sich als Bürgermeisterkandidat vor allem über die Sorgen und Nöte der Menschen, zudem ist er auch ein gern gesehener Gast bei Festen und Feiern. Bei der Weinwanderung in Geismar marschierte er kräftig mit, beim musikalischen Live-Treff im Landratsgarten ist er Stammgast.

Der 58-Jährige will am 8. Oktober zum neuen Bürgermeister der Stadt Frankenberg gewählt werden. „Ich bin mit großer Leidenschaft und großem Ehrgeiz bei der Sache. Der Wahlkampf macht wahnsinnig Spaß“, erklärt der unabhängige Kandidat.

Auf die Unterstützung der heimischen Parteien hat Olaf Kurzweil von Anfang an vollkommen verzichtet. „Ich will den Fortschritt in der Stadt und den Stadtteilen mit Hilfe aller Fraktionen fortführen und weiter gestalten“, beschreibt der 58-Jährige seine Visionen. Er selbst sieht sich als ein „Bürgermeister aus Überzeugung“, seinen Wahlkampf finanziert er ausschließlich aus der eigenen Tasche.

Bisher noch nicht politisch aktiv

Mit Politik hatte Kurzweil in der Vergangenheit nur wenig am Hut. In seinem Heimatdorf Roda saß er noch nie im Ortsbeirat, auch nicht im Rosenthaler Stadtparlament. Sein Vater Hans Kurzweil war Ortsvorsteher in Roda sowie Stadtrat und Stadtverordneter in Rosenthal.

Die Frankenberger Stadtpolitik hat Olaf Kurzweil schon seit Jahren im Auge – schließlich arbeitet er bald schon seit drei Jahrzehnten als Hausmeister bei der Baugenossenschaft in Frankenberg. Für seinen Arbeitgeber betreut er ständig 480 Wohnungen, pflegt die Außenanlagen, repariert Fenster und Türen und kümmert sich um das Eigentum der Genossenschaft. „Wo ich gebraucht werde, packe ich an.“ Auf diese Eigenschaft ist Kurzweil besonders stolz.

Meine lange berufliche Erfahrung zeigt, dass oft viel Optimierung möglich ist.“

Seine Herzensangelegenheit ist es, sich auch ein wenig um die Bewohner der genossenschaftlichen Wohnungen zu kümmern. „Ich kenne die Stadt wie meine Westentasche, ich kenne die Probleme der Menschen. Ich will die Stadt weiter besser machen. Ich habe vieles erkannt, was besser laufen könnte. Meine lange berufliche Erfahrung zeigt, dass oft viel Optimierung möglich ist“, sagt Kurzweil.

Besonders am Herzen liegt ihm das Wohl aller Einwohner der Stadt und seiner Stadtteile: „Gemeinwohl als Verpflichtung“ und „miteinander füreinander“, lauten sein Slogan und sein Wahlkampfmotto. Für ein offenes Wort seiner Mitmenschen ist er immer zu haben, Transparenz in der Stadtpolitik ist ihm wichtig. „Ich bin sehr bürgernah“, urteilt Olaf Kurzweil über Olaf Kurzweil. Und: „Ich will Bürgermeister werden, um mich für die Bevölkerung einsetzen zu können.“ Die Möglichkeit, die sich ihm nun bietet, will er nutzen.

„Ich bin ein Macher“, sagt er. In seinem Beruf bei der Baugenossenschaft in Frankenberg packt Olaf Kurzweil gerne überall an. In seiner Freizeit probiert es der verheiratete Vater einer 29 Jahre alten Tochter, die in Holland lebt und dort als Lehrerin arbeitet, auch gerne mal mit Gemütlichkeit. Der Rodaer liebt vor allem die Musik – insbesondere die Hits von den 1960er- bis 1990er-Jahren. „Mein Musikgeschmack ist offen in alle Richtungen“, erzählt Olaf Kurzweil – „von Abba bis Zappa“. In seinem Schrank stehen je 500 Schallplatten und 500 Musik-CDs. Zudem ist er ein Fan der Volks- und Blasmusik: „Für das Musikfestival in Bottendorf habe ich mir schon Karten besorgt.“

Kurzweil war Discojockey im Country-Club

Früher war er sogar lange Zeit der Discjockey im legendären Country-Club in Ernsthausen. Dem Club hielt er bis zuletzt die Treue: Auch am allerletzten Tag der Diskothek vor seiner Schließung im Januar 2002 legte er dort die Scheiben auf. „Das war schon ein trauriger Moment damals.“ Seinerzeit war der Country-Club in Ernsthausen Treffpunkt für Jugendliche aus dem ganzen Frankenberger und Marburger Land.

Kurzweil ist in seiner Freizeit aber nicht nur ein Liebhaber vielfältiger Musik. Er begeistert sich auch für den Sport. In Hertingshausen und in Roda ist er Mitglied im Schützenverein – in Hertingshausen schießt er auf Wurfscheiben, in Roda war er schon zwei Mal Schützenkönig. Ein Herz hat er auch für Feuerwehr und Fußball.

Einen schweren Schicksalsschlag erlitt er, als sein Bruder Bernd vor drei Jahren bei einem tragischen Arbeitsunfall ums Leben kam. Für die Bürgermeisterwahl in Frankenberg hat Olaf Kurzweil vor allem einen Wunsch: „Ich hoffe, dass alle Bürgerinnen und Bürger fair sind und mit Vernunft und vor allem ehrlich wählen.“

Zur Person Olaf Kurzweil (58) wohnt im Rosenthaler Stadtteil Roda, ist verheiratet mit Ehefrau Dagmar und Vater einer erwachsenen Tochter. Kurzweil ging in Rosenthal (Grundschule) und Frankenberg (Realschule) zur Schule und absolvierte anschließend eine Zimmererlehre bei der Firma Justus Noll in Roda. Dort arbeitete er auch mehrere Jahre als Geselle, ehe er noch eine Ausbildung zum Bürokaufmann machte. Seitdem 1995 eine Stelle bei der Baugenossenschaft Frankenberg frei wurde, arbeitet er dort als Hausmeister. Politisch ist Olaf Kurzweil bisher noch nicht in Erscheinung getreten, er ist aber Mitglied im Schützenverein in Roda und auch bei der Feuerwehr in Roda. In seiner Freizeit hört er gerne Musik.