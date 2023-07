Bürgermeisterwahl in Frankenberg: Parlamentschef Jäger tritt an

Von: Jörg Paulus

Teilen

Björn Jäger tritt bei der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober als unabhängiger Kandidat an. Der 46-Jährige ist Stadtverordnetenvorsteher in Frankenberg und Ortsvorsteher in Rengershausen. © Jörg Paulus

Bei der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober in Frankenberg werden die Wähler mindestens aus vier Kandidaten wählen können: Mit Björn Jäger hat der vierte Bewerber offiziell seine Kandidatur bekannt gegeben.

Frankenberg – Für Björn Jäger steht lange fest, dass er für die Bürgermeisterwahl am 8. Oktober in Frankenberg kandidieren will. Schon im November habe er dem Vorstand der Frankenberger CDU sein Interesse mitgeteilt, berichtete Thomas Müller, der Vorsitzende des Stadtverbandes, bei einem Pressegespräch. Nach mehreren Gesprächsrunden – intern und mit den Grünen als Koalitionspartner – steht fest, dass Björn Jäger als parteiunabhängiger Kandidat von der CDU unterstützt wird. Das habe die Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen.

Björn Jäger wolle bewusst als unabhängiger Kandidat antreten, „damit sich niemand ausgeschlossen fühlt“, sagte Müller. „Er soll ein Angebot an alle Bürger sein.“ Die Unterstützung durch die CDU sei dabei aber „federführend“, so Müller: „Man kann ja nicht so tun, als habe Björn Jäger nichts mit christdemokratischer Politik zu tun.“ Der 46-Jährige ist seit 17 Jahren Stadtverordneter der CDU, war ab 2014 Fraktionsvorsitzender und ist seit 2021 Stadtverordnetenvorsteher.

Leiter der Finanzverwaltung in Hatzfeld

In dem Pressegespräch verwies Björn Jäger neben seiner Erfahrung in der Kommunalpolitik auch auf seinen beruflichen Werdegang: Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann hat er Betriebswirtschaft in der Fachrichtung Controlling studiert, 14 Jahre lang habe er das Controlling bei der Firma Viessmann in Allendorf geleitet, parallel ein weiteres Studium in Finanzökonomie gemacht. Danach war er bei der Firma Hettich tätig, seit 2021 leitet er die Finanzverwaltung der Stadt Hatzfeld. Er kenne beide Seiten der Kommunalpolitik, sagte Jäger.

Jannik Schwebel-Schmitt, der Fraktionsvorsitzende der CDU, nennt den 46-Jährigen „einen ausgewiesenen Experten in vielen Sachgebieten, vor allem in Finanzfragen“. Das sei für die Zukunft wichtig, da die Mittel für die Kommunen knapper würden.In diese Richtung geht auch der Slogan für das Wahlprogramm, den Björn Jäger bereits präsentierte: „Gemeinsam nachhaltig vorwärts“. Nachhaltig meine nicht nur ökologisch, sondern eben auch ökonomisch.

Zusammenarbeit mit Gremien und Vereinen

Zum Schlagwort „gemeinsam“ erklärte Jäger: „Ich will die Zusammenarbeit mit den Gremien und den Vereinen verbessern. Da wollen wir sehr eng zusammenarbeiten und das Know-how aus allen Ortsteilen bündeln.“ Er kündigte Sprechstunden und Besuche in den Ortsbeiräten an, sollte er gewählt werden. „Ich will wieder Bürgernähe hinkriegen, die es im Moment so nicht gibt“, sagte Jäger, der selbst Ortsvorsteher im Stadtteil Rengershausen ist. Dort ist er auch Mitglied in mehreren Vereinen. Und er gehört bei der SG Eder zum Trainerstab der D-Jugend, in der einer seiner beiden Söhne spielt.

Auch inhaltliche Themen hat er sich bereits vorgenommen: Er wolle die Wirtschaftsförderung zur Chefsache machen, um Industrie, Einzelhandel, Handwerk und Landwirtschaft zu stärken. Straßen sollen erneuert werden, ohne dafür Steuern oder Gebühren zu erhöhen.

Dass sich die CDU nicht mit den Grünen, ihrem Koalitionspartner in der Stadtverordnetenversammlung, auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl einigen konnte, sei für die CDU kein Problem. Mit den „unterschiedlichen politischen und personellen Vorstellungen“ in dieser Frage seien beide Parteien in ihren Gesprächen von Anfang sehr offen umgegangen, berichtete Thomas Müller. „Die Wege werden sich im Wahlkampf mal kurz trennen, wir werden danach aber wieder zusammenfinden.“