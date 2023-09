Bürgermeisterwahl in Frankenberg: Wer hinter den Kandidaten steht

Von: Jörg Paulus

Am 8. Oktober ist Bürgermeisterwahl in Frankenberg. Vier Kandidaten treten um die Nachfolge von Rüdiger Heß an: Barbara Eckes, Björn Jäger, Wolfgang Kratzert und Olaf Kurzweil.

Frankenberg – Nicht mehr auf dem Stimmzettel steht Karsten Dittmar, der seine Kandidatur Mitte Juni verkündet, dann aber Anfang August wieder zurückgezogen hatte. Dittmar, derzeit Bauamtsleiter der Stadt Frankenberg, wird beruflich zur Stadt Marburg wechseln.

Bevor die HNA in der kommenden Woche inhaltlich in die Berichterstattung über die Wahl und den Wahlkampf einsteigt, geben wir hier nochmal einen Überblick über die Kandidaten. Es geht dabei konkret um die Frage, wer von welcher Partei oder Fraktion unterstützt wird, wer parteilos oder unabhängig ist. Denn das ist auf den ersten Blick gar nicht so eindeutig.

Wolfgang Kratzert unabhängig © Paulus, Jörg

Wolfgang Kratzert war bisher SPD-Mitglied, ist für seine Kandidatur aber aus der Partei ausgetreten und tritt nun, wie auch der parteilose Olaf Kurzweil, als unabhängiger Kandidat an. Barbara Eckes wurde von der SPD für die Bürgermeisterwahl nominiert, ist aber kein Mitglied der SPD, gilt also als parteilos. Und Björn Jäger ist Stadtverordnetenvorsteher der CDU, kandidiert aber am 8. Oktober als unabhängiger Bewerber mit Unterstützung von CDU, FDP und Freien Wähler Frankenberg (FWF).

Björn Jäger von CDU, FDP, FWF unterstützt © Paulus, Jörg

„Ich wollte gern ein Angebot machen für alle Bürger und alle bürgerlichen Lager“, erklärt Björn Jäger auf HNA-Anfrage. Dies sei keine Taktik. „Alle wissen: Ich bin seit 17 Jahren Stadtverordneter, ich bin der CDU zugehörig. Im Gedankengut sind wir der FDP und den Freien Wählern sehr nah. Viele Beschlüsse im Frankenberger Parlament sind einstimmig. Ich habe auch großen Schnittmengen mit der SPD“, sagt Jäger. Er sei auch durch seine Funktion als Stadtverordnetenvorsteher überparteilich.

Barbara Eckes von SPD nominiert © Martin Isken

Barbara Eckes findet es konsequent, als SPD-Kandidatin anzutreten, obwohl sie kein SPD-Mitglied ist. „Die SPD hat mich ja gefragt, ob ich kandidieren möchte, das ging nicht von mir aus“, sagt sie. Es wäre Augenwischerei gewesen, findet sie, wenn sie sich dann als unabhängige Kandidatin beworben hätte und die Unterstützerunterschriften von der SPD gekommen wären. Sie werde von der SPD im Wahlkampf vor allem organisatorisch unterstützt. „Ganz allein eine Kandidatur durchzuziehen, das kann man nicht schaffen. Zumindest nicht, wenn man noch nebenbei arbeitet“, so Eckes, die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung ist.

Wolfgang Kratzert wollte ursprünglich auch für die SPD antreten, fand in der Partei aber keine Mehrheit. Für seine Bewerbung als unabhängiger Kandidat ist er deshalb aus der Partei ausgetreten, obwohl er das nicht gemusst hätte. „Für mich ist das Ehrensache“, sagt er: „Wenn die Partei einen eigenen Kandidaten aufstellt, dass ich nicht als Parteimitglied dagegen kandidiere.“ Mit anderen Parteien habe er nicht über eine mögliche Unterstützung gesprochen. „Ich hätte mich aber gefreut, wenn mich jemand gefragt hätte.“ Er sieht das nun als Vorteil: „Wenn ich keinem verpflichtet bin, kann ich nachher als Bürgermeister freier arbeiten.“

Olaf Kurzweil unabhängig © Privat

Unabhängig und parteilos tritt Olaf Kurzweil bei der Wahl an. Wie Kratzert wird auch er von keiner Partei unterstützt. Nach einem Gespräch mit seinem Fußballfreund Manfred Hacker (FWF) habe er sich nur bei den Freien Wählern vorgestellt, ansonsten bei keiner anderen Partei. Die Freien Wähler haben sich aber für die Unterstützung von Björn Jäger entschieden.

Die Grünen, neben CDU, SPD, FDP und FWF die fünfte Fraktion im Stadtparlament, hatten zunächst Karsten Dittmar ihre Unterstützung zugesagt. Nach Dittmars Rückzug gaben die Grünen bekannt, keinen der anderen Kandidaten zu unterstützen.

Kommunalwahlgesetz unterscheidet zwischen Partei-Wahlvorschlägen und Einzelbewerbern

Das Kommunalwahlgesetz unterscheidet zwischen Kandidaten, die als Wahlvorschlag einer Partei antreten, und denen, die als unabhängige Einzelbewerber kandidieren. Bei der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober in Frankenberg tritt nur Barbara Eckes als Wahlvorschlag einer Partei an, der SPD. Die drei anderen Kandidaten sind Einzelbewerber – dafür brauchten Jäger, Kratzert und Kurzweil jeweils 62 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten aus Frankenberg (62 = doppelte Anzahl der Sitze in der Stadtverordnetenversammlung).



Barbara Eckes musste diese Unterschriften nicht einsammeln, wie Gemeindewahlleiter Carsten Buch erläutert: „Für Kandidaten, die durch einen Wahlvorschlag einer Partei antreten, wird vom Gesetzgeber unterstellt, dass ein Mindestmaß an Unterstützung gegeben ist. Diese Wahlvorschläge benötigen lediglich die Unterschriften der beiden Vertrauenspersonen, die im Rahmen der Mitgliederversammlung der Partei zur Aufstellung des Wahlvorschlages gewählt wurden.“



Das Wahlrecht sehe auch keinen Hinderungsgrund, sagt Carsten Buch, dass ein Kandidat wie Björn Jäger als unabhängiger Einzelbewerber antritt, obwohl er einer Partei angehört.



Eine konkrete Definition für parteilos und unabhängig gebe es in der Wahlgesetzgebung nicht, ergänzt Buch. „Jedoch kann man sagen, dass ein parteiloser Kandidat keine Mitgliedschaft in einer politischen Partei oder Wählergruppe besitzt, während ein unabhängiger Kandidat sehr wohl Mitglied einer Partei sein kann, jedoch nicht von dieser als Partei als Wahlvorschlag aufgestellt wurde.“



Trotz dieser Beschreibungen sei es möglich, dass ein Bewerber als unabhängiger Einzelbewerber antritt, aber eine Partei oder Wählergruppe ihm die Unterstützung zusagt. jpa