Bürgermeisterwahlen in Frankenberg und Haina: Kandidaten stehen fest

Von: Jörg Paulus

Symbolbild: Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in eine Urne. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Für die Bürgermeisterwahlen am 8. Oktober in Frankenberg und Haina stehen die Kandidaten fest, die Bewerbungsfrist ist abgelaufen.

Frankenberg/Haina - Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Montag, 31. Juli, um 18 Uhr haben keine weiteren Bewerber ihre Unterlagen eingereicht, teilten die Stadtverwaltung Frankenberg und die Gemeindeverwaltung Haina am Montagabend auf Anfrage unserer Zeitung mit. Über die Zulassung der Kandidaten entscheidet am 11. August der jeweilige Wahlausschuss.

In Frankenberg treten Barbara Eckes (57, SPD), Karsten Dittmar (50, von den Grünen unterstützt), Wolfgang Kratzert (63, parteilos), Björn Jäger (46, von CDU und FDP unterstützt) und Olaf Kurzweil (58, parteilos) an; Amtsinhaber Rüdiger Heß (67, parteilos) kandidiert nicht mehr. In Haina hat Amtsinhaber Alexander Köhler (52, SPD) mit Jörg Näther (55, parteilos) einen Gegenkandidaten.