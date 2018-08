Fahrkarten-Automaten gesprengt: Bundespolizei nimmt Bande fest - auch in Frankenberg

Waffen und Munition in Wohnungen gefunden

Frankenberg/Marburg. Die Bundespolizei hat am Donnerstagmorgen in Marburg, Frankenberg und anderen Orten vier Männer wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls verhaftet. Den litauischen, russischen und deutschen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, seit Frühjahr Fahrkartenautomaten an mittelhessischen Bahnhöfen aufgebrochen oder sogar aufgesprengt zu haben.