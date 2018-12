Bundeswehr: Frankenberger Kommandeur befördert Soldat am Telefon

Neue Wege. Oberstleutnant Meik Kotthoff befördert einen verhinderten Soldaten per Telefon im Beisein des gesamten Bataillons.

Frankenberg. Zum Jahresabschluss-Appell sind die Soldaten und zivilen Mitarbeiter des Bataillons Elektronische Kampfführung 932 in der Frankenberger Burgwaldkaserne angetreten.

Kommandeur Oberstleutnant Meik Kotthoff ließ in seiner Ansprache das Jahr 2018 Revue passieren und gab einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Kotthoff kündigte an, dass er im April 2019 das Kommando an Oberstleutnant i. G. Kai-Alexander Hoberg übergeben wird. Dieser wird aus dem Kommando Strategische Aufklärung in die Burgwaldkaserne wechseln.

Der Appell wurde auch genutzt, um verdiente Soldaten des Bataillons zu würdigen und Beförderungen auszusprechen. Dafür war ein Soldat per Telefon zugeschaltet. Er wurde von Meik Kotthoff telefonisch befördert. Presseoffizier Steffen Werner: „Ein bisher einmaliges Ereignis während eines Bataillons-Antretens.“

Kommandeur Kotthoff dankte allen Soldaten, die im vergangenen Jahr Auslandseinsätze geschultert hatten, beispielsweise für die Operation Resolute Support in Afghanistan und bei Einzelabstellungen ins Kosovo, nach Mali oder in den Irak.

Überschattet wurde das Jahr durch den Unfalltod eines jungen Soldaten der 1. Kompanie während des Truppenübungsplatzaufenthaltes in Klietz. Die Soldaten gedachten des geachteten Kameraden in einer Schweigeminute.

Meik Kotthoff informierte das Bataillon darüber, dass Ende November, im Rahmen einer Trauerfeier, im Beisein der Angehörigen und einer Abordnung der 1. Kompanie ein Gedenkstein an der Unfallstelle gesetzt wurde.

Mit Absolvierung weiterer Übungen im Jahre 2018 hat die der NATO für die schnelle Eingreiftruppe VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) angezeigte Kompanie nun die volle Einsatzbereitschaft erreicht. Ab Januar können diese Soldaten aus Frankenberg mit kurzer Vorlaufzeit in verschiedenste Regionen der Welt verlegt werden und dort als Speerspitze der NATO agieren. Während dieser Phase werden Frankenberger Soldaten Spezialkräfte der Bundeswehr unterstützen.

Im Anschluss an den Appell gab es noch einen geselligen Abschluss bei Glühwein und Bratwurst in der Kaserne, zu dem alle Soldaten eingeladen waren. (nh/off)