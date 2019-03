Burgwaldkaserne in Frankenberg öffnet militärgeschichtliche Sammlung für Besucher

Auslandseinsätze und Geschichte des Bundeswehrstandortes

+ © Burgwaldkaserne Ein Teil der Sammlung: Blick in den Ausstellungsbereich über Frankenberger Soldaten im Auslandseinsatz. © Burgwaldkaserne

Frankenberg. Technik, Auslandseinsätze, Geschichte: Dies und vieles mehr ist in der Militärgeschichtlichen Sammlung des Bataillons für elektronische Kampfführung in der Burgwaldkaserne in Frankenberg jetzt auch für die Bevölkerung zugänglich.