Darts-Sport wird auch im Frankenberger Land immer beliebter

Musik dröhnt aus den Boxen und die Pfeile fliegen – es ist Donnerstagabend in der Ritterstraße 8 in Frankenberg. Hier tummeln sich an den Automaten Freunde des Dart-Sports.

Zu Gast in der Bar Aldo’s in Frankenberg sind – wie fast jede Woche – die Mannschaften „Die Kaputten“, „Unheilig“, „Die Lollis“ und „Tripple One“.

Ob jung, ob alt, die Euphorie ist auch in der Region zu spüren: Unter anderem in Löhlbach, Gemünden und Frankenberg sind in den vergangenen Wochen zig Pfeilewerfer bei Wettkämpfen an den Start gegangen.

Die vier Mannschaften aus dem Kreisteil Frankenberg gehen in der Schumacher-Dartliga an den Start: in der Kreisliga (Unheilig), A-Liga (Die Kaputten) und C-Liga (Lollis und Tripple One). „In Hessen haben wir gute bis sehr gute Spieler, da will man sich messen“, erzählt Mathias Dettmann, Kapitän „Die Kaputten“. Ihm glückte der Start in das Jahr 2019. Beim Neujahrsturnier gelang ihm als erster Darter eine 180 – die höchste Punktzahl, die mit drei Pfeilen erzielt werden kann. Am 23. Februar startet für einige Teams wieder der Ligaalltag.

In Frankenberg wird am Automaten trainiert. „Die Nachfrage nach E-Dart ist deutlich höher“, sagt Bar-Besitzer Aldo Messner, der bereits in der Bundesliga an den Start ging. „Steeldart ist hier nicht so verbreitet.“ Im Gegensatz zum Steeldart – die Pfeile haben Metallspitzen, die Scheibe ist aus Kork oder Sisal – übernimmt beim E-Dart der Automat das Zusammenrechnen der Punkte.

Neben dem Umgang mit Pfeilen und einer ruhigen Hand muss die Koordination des Armes stimmen. Wer stundenlang an der Scheibe steht, die 2,37 Meter von der Wurflinie entfernt ist, braucht vor allem auch physische und psychische Fähigkeiten. „Man muss millimetergenau treffen. 80 Prozent laufen über den Kopf.“

Auf die Frage, wie die Hobby-Darter zu ihrem Sport gekommen sind, antworteten die meisten „durch Freunde“. „Der Zusammenhalt untereinander ist besonders. Es gibt keine große Rivalität“, sagt Juliane Reinhardt (Lollis) und ist sich mit ihren Kollegen Richter (Tripple One), Dettmann und Messner einig: „Wir sind eine große Dart-Familie.“