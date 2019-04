DFB-Pokal machte Halt in Frankenberg: "Das ist schon der Wahnsinn"

Der DFB-Pokal ist derzeit auf Tour und machte Halt in der Frankenberger Ergo-Geschäftsstelle von Claus-Hermann Daube. Dort ließen sich Fans mit der begehrten Trophäe ablichten.

In der Frankenberger Ergo-Geschäftsstelle von Claus-Hermann Daube ist es am Mittwochnachmittag ganz schön eng geworden. Schulter an Schulter standen Jung und Alt in einer Reihe an. Sie alle wollten nur eins: Ein Foto mit dem begehrtesten Pokal im deutschen Fußball.

Die Ergo-Versicherung ist der offizielle Werbepartner des Pokalwettbewerbs und ist derzeit auf Pokal-Tour. Claus-Hermann Daube, seit 18 Jahren Vertreter bei der Ergo-Versicherung, wurde dafür ausgelost und durfte den Pott in seiner Geschäftsstelle präsentieren. „Das ist schon der Wahnsinn – auch weil ich selbst 30 Jahre lang Fußball gespielt habe“, sagt er, während er Softgetränke und Süßigkeiten an die wartenden Besucher verteilt.

+ von links: Brigitte Daube, Claus-Hermann Daube und Jörg Wenderoth.

Auch Herbert Ludwig und sein Enkel Marvin ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, sich mit der Trophäe ablichten zu lassen. „Seit 1965 schlägt mein Herz für Hertha und Dortmund“, sagt Herbert Ludwig. Der zehnjährige Marvin ist bereits seit seinem ersten Lebensjahr im Dortmund-Fanclub.

+ Seit seinem ersten Lebensjahr im Fanclub: Der zehn Jahre alte Marvin Ludwig kam mit seinem Großvater Herbert Ludwig. © Hanert

Auf die Frage, wer den DFB-Pokal in diesem Jahr gewinnt, hat der fünfjährige Sam Latossek eine klare Antwort: „Bayer natürlich“, ruft er in den Raum und verpasst den anwesenden schwarz-gelben Fans noch einen Seitenhieb: „Wir haben schließlich 5:0 gegen Dortmund gewonnen“, sagt er lächelnd und schaut sich den vergoldeten Pokal nochmal genauer an.