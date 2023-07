Die Arbeit der Bundeswehr erlebten 30 Frauen hautnah

Von: Celine Kühn

Den Radpanzer Hummel durften Eva Rempel aus Wolfhagen (links) und Celina Boll aus Kassel beim einwöchigen Camp „Frauen für Frauen“ der Bundeswehr in der Burgwaldkaserne erkunden. © Celine Kühn

Die Burgwaldkaserne veranstaltete ihr jährliches Camp „Frauen für Frauen“. Interessierte bekamen Einblicke in Ausbildung und Arbeit.

Frankenberg – Eva Rempel klettert aus dem Führerhaus des Radpanzers Hummel. Die Sprosse, die beim Ein- und Ausstieg helfen soll, verfehlt sie mit ihrem Fuß. Sofort sind drei weitere Frauen zur Stelle, führen ihren Fuß an die richtige Stelle und stützen sie. Das Kameradschaftsgefühl ist neu für die Wolfhagenerin.

Gemeinsam mit 29 weiteren Frauen hat Eva Rempel an dem Bundeswehrcamp „Frauen für Frauen“ in der Burgwaldkaserne Frankenberg teilgenommen. Die Teilnehmerinnen haben eine Woche gemeinsam in der Kaserne gewohnt und Einblicke in die Inhalte der Grundausbildung und die Arbeit der Bundeswehr am Frankenberger Standort erhalten.

Der Plan

Die Woche begann für die Interessentinnen am Montag zunächst mit Anreise und Einkleidung. Am Dienstag standen Sanitätsausbildung, Einführung in die Schutzweste und das Erkunden des Störpanzers Hummel auf dem Plan.

Im Laufe der Woche folgte ein Fitnesstest, welchen die Bewerberinnen auch für einen Ausbildungsplatz absolvieren müssen. Auch Gesprächsrunden mit Bundeswehr-Soldatinnen standen auf dem Plan.

Die beiden Teilnehmerinnen Eva Rempel aus Wolfhagen und Celina Boll aus Kassel waren überrascht von dem starken Zusammenhalt, der bereits nach wenigen Tagen herrschte.

Interesse seit Kindheitstagen

Eva Rempel sagt, sie interessiere sich schon von klein auf für den Arbeitgeber Bundeswehr, da ihr Opa auch in dem Verband gewesen sei. Die Aktionswoche habe sie in ihrem Berufswunsch bestärkt.

„Wir haben hier auch mit den Ausbilderinnen ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ich finde es toll, dass hier alles so persönlich ist“, sagt die Wolfhagenerin.

Celina Boll stimmt ihr zu: „Ich bin überrascht, wie vielfältig das Spektrum ist. So eine Kameradschaft kannten wir vorher nicht.“ Die Erfahrungen, die die Kasslerin im Camp sammelte, habe auch sie in ihrem Berufswunsch bestätigt.

Der Grund

„Wir wollen den jungen Menschen eine Unterstützung bei der Berufswahl geben“, sagt Diana Hehn, Presseoffizierin der Bundeswehr. Bei anderen Arbeitgebern könne man probearbeiten, bevor man sich für den Beruf entscheide. Als ein ähnliches Angebot sieht Hehn das Bundeswehr-Camp für Frauen.

Die Teilnehmerinnen werden ausschließlich von Frauen betreut. Damit sollen ihnen die Berührungsängste genommen werden. So sei Raum für Fragen, die in einer gemischten Gruppe nicht gestellt würden, erklärt Hehn weiter.

„Wir wollen die Frauen dabei unterstützen, eine eigene Entscheidung zu treffen. Sie bekommen hier von den Angestellten Erfahrungsberichte aus dem echten Leben.“ Jede Erkenntnis sei wichtig – ganz gleich, ob sie sich später für oder gegen die Bundeswehr entscheiden.

Jährlich großes Interesse

Die Burgwaldkaserne veranstaltet die Aktion bereits seit 2016. Das Interesse von potenziellen Teilnehmerinnen ist nach wie vor groß: 100 Bewerbungen waren laut Hauptmann Thomas Kaiser, Leiter der Bundeswehr-Karriereberatung Kassel, für das aktuelle Camp „Frauen für Frauen“ eingegangen.

Die Teilnehmerzahl werde jedoch bewusst überschaubar gehalten. So komme die individuelle Betreuung und die Kameradschaft untereinander nicht zu kurz.

„Bei uns gibt es die Bundeswehr zum Anfassen“, scherzt Presseoffizierin Diana Hehn. Am besten seien die Erfahrungen, die man in der Praxis zusammen erlebt.

Abtransport eines „Verletzten“: Auch das lernten die Frauen im Sanitätskurs. © Kühn, Celine