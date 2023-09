Frankenberger Pfarrer Horst Schiffner wird nach 29 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Von: Karl-Hermann Völker

Teilen

Predigtstuhl mit Tradition: Auch der Abschied von der Steinkanzel, die Bildhauer Philipp Soldan 1554 für die Liebfrauenkirche gestaltete, steht am Ende der fast 30-jährigen Dienstzeit von Pfarrer Horst Schiffner in Frankenberg: „Ich habe gern hier gepredigt.“ © Karl-Hermann Völker

Die sonntägliche Predigt lag Horst Schiffner am Herzen, aber auch die Vernetzung von Christen und Gemeinschaften untereinander oder neue Formen von Gottesdiensten wie etwa die „Himmelsspuren“, die der Pfarrer gemeinsam mit seiner Frau Susanne entwickelte. Es ging ihm um Stärkung der Evangelischen Allianz, gelebte Ökumene sowie geschwisterliche Partnerschaft mit Christen in Südafrika.

Frankenberg – Wenn jetzt Pfarrer Horst Schiffner nach 29-jähriger Tätigkeit in Frankenberg in den Ruhestand tritt, werden viele eigene, prägende Spuren seiner theologischen und seelsorgerlichen Begleitung von Menschen in der Evangelischen Kirchengemeinde im Pfarrbezirk 3 Altstadt und Friedrichshausen zurückbleiben. Seine feierliche Verabschiedung unter Mitwirkung der Kantorei findet am Sonntag, 3. September, ab 15 Uhr in der Frankenberger Liebfrauenkirche statt.

Im Gespräch mit der HNA hielt Pfarrer Schiffner jetzt noch einmal Rückblick auf Stationen seines Wirkens in Frankenberg, seine Arbeit mit Kindern und Senioren, den Konfirmandenunterricht mit Jugendlichen, die seelsorgerliche Begleitung von Taufen, Trauungen und vielen Beerdigungen, die enge Zusammenarbeit mit Gemeinschaften, auf ökumenische Gottesdienste zu besonderen Anlässen wie etwa dem Europeade-Gottesdienst und Begegnungen mit lutherischen Christen aus Borwa.

Pfarrer als Schauspieler: Auch bei der Komödie Frankenberg, hier in der Rolle des Philipp Soldan, fand Horst Schiffner ganz eigene Wege, Menschen anzusprechen. © Karl-Hermann Völker

„Unsere Kirche braucht diesen weiten Horizont und die gegenseitige Bereitschaft, voneinander zu lernen, Unterschiede zu akzeptieren, gemeinsam Projekte umzusetzen und sich den aktuellen Herausforderungen zu stellen“, hat der Geistliche dabei erfahren.

Es gab viele besondere Höhepunkte im Gemeindeleben, das Pfarrer Schiffner begleitete, so die Kinderbibelwochen, das erste Tauffest auf der Burg, die „Churchnights“, Konfi-Camps, ökumenische Gemeindefeste und Gottesdienste mit Gästen aus Südafrika. Sehr viel Freude bereitete ihm die religionspädagogische Begleitung der Kinder in den Kitas Linnertor und Schwalbennest. Aber es gab auch schwerste Momente seelsorgerlicher Begleitung, „als ich einen ehemaligen Konfirmanden oder Eltern von Konfirmanden beerdigen musste“.

Weltweite Christenheit: Bei Besuchen in Südafrika oder Begleitung von Gästen der Partnerkirche, hier beim Kirchentag in Berlin 2017, knüpfte Horst Schiffner enge Kontakte. © Karl-Hermann Völker

Was Horst Schiffner wichtig war und ist: „Den Menschen im Kirchspiel Frankenberg-Schreufa den gnädigen und menschenfreundlichen Gott, der in Jesus Christus verlässlich Gestalt angenommen hat, als Antwort auf unsere Lebensfragen in festlichen, alltäglichen und schweren Lebenssituationen nahezubringen.“ Es gelte zu erfahren, „dass Gott durch ihn auch heute handelt und uns durch ihn eine tragfähige Hoffnung gibt“. Die Menschen „unverkrampft, aber zugleich beharrlich zum Glauben an Jesus Christis als lebendige Mitte unseres christlichen Glaubens einzuladen“, bezeichnet der 65-jährige Seelsorger rückblickend als so etwas wie den „roten Faden meiner vielfältigen Tätigkeiten“.

Erleichtert wurde ihm dies durch eine gute, kollegiale Zusammenarbeit mit Pfarrkollegen und -kolleginnen, Kirchenmusikern, kirchlichen Gremien und Mitarbeitern sowie Dekanin Petra Hegmann. „Ich hatte nie das Gefühl, in meiner Arbeit als Pfarrer allein auf mich gestellt zu sein.“ Gemeindearbeit habe er immer auch als gemeinsames Projekt mit seiner Frau Susanne und ihren Impulsen verstanden. „Ihr verdanke ich unglaublich viel.“

Was wünscht sich der scheidende Pfarrer für die Zukunft? „Eine zukunftsfähige, einladende Kirche, die auf die Menschen zugeht und sich den aktuellen Herausforderungen und notwendigen Veränderungen stellt, selbstbewusst mit ihren Pfunden wuchernd“, sagt er und verweist auf die einzigartige Liebfrauenkirche, das reiche kirchenmusikalische Leben, attraktive Jugendangebote und erprobte wie neue Gottesdienstformen. Die Bibel „als aktuelles Wort Gottes gemeinsam mit anderen zu lesen, Stärkung für den eigenen Glauben und Hilfe, diesen Glauben kommunizieren zu können als notwendiges Korrektiv zu den jeweiligen Tagesmeinungen und Manipulationsversuchen“ – das bleibt für Horst Schiffner zentrale Aufgabe der Kirche.

Zur Person Horst Schiffner wurde am 24. Juli 1958 in Hofgeismar geboren. Nach dem Abitur 1977 studierte er Theologie in Göttingen, Tübingen und Bern. Nach seiner Ordination 1988 in Hanau versorgte er seine erste Pfarrstelle von 1988 bis 1994 in Spangenberg-Pfieffe (Schwalm-Eder-Kreis). Den seelsorgerlichen Dienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Frankenberg im Pfarramt 3 für Altstadt und Friedrichshausen versah er von 1994 bis heute, davon viele Jahre verbunden mit der Geschäftsführung des Kirchenvorstandes. Als Vorsitzender des Partnerschaftsausschusses engagierte er sich besonders für die Kontakte mit der lutherischen Kirche Borwa I in Südafrika. Aus seiner 1986 geschlossenen Ehe mit Susanne Linke gingen drei Kinder und zwei Enkelkinder hervor.