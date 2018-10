Diebe stehlen Werkzeug auf DRK-Baustelle in Frankenberg

Frankenberg. Unbekannte Täter haben in Frankenberg auf der Baustelle des DRK-Seniorenzentrums drei Baucontainer aufgebrochen. Sie entwendeten Werkzeuge und Kabeltrommeln.

Wie die Polizei berichtete, ereignete sich die Tat auf der Baustelle in der Bottendorfer Straße zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 14.15 Uhr am Samstag, 28./29. September. Die Unbekannten brachen mit Brachialgewalt an zwei Containern die Schließzylinder und an einem Container das Vorhängeschloss auf.

Sie entwendeten Werkzeug und Kabeltrommeln, u.a. Handkreissäge, Flex, Ratschen-Set und vier 50-Meter-Kabeltrommeln. Der Gesamtwert der Beute liegt laut Polizei bei 5000 Euro, der geschätzte Sachschaden bei 500 Euro.

Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können an die Polizei Frankenberg: Tel. 06451/72030.

