Diese Friseurin aus Frankenberg gehört zu den Besten der Welt

Hair by Night: Konzentriert erstellt Vera Baumann bei der Friseurweltmeisterschaft in Paris diese prachtvolle Abendfrisur, mit der sie Platz 3 erreichte. In dieser Disziplin hatte sie rund 40 Konkurrenten. Insgesamt sind in Paris in zahlreichen unterschiedlichen Bereichen rund 1000 Friseure aus der ganzen Welt angetreten.

Frankenberg/Paris. Wenn es um Haare geht, ist kaum jemand so gut wie sie: Die Frankenbergerin Vera Baumann gehört offiziell zur Weltspitze der Friseure.

Bei der Friseur-Weltmeisterschaft in Paris hat sie zweimal Bronze erreicht. Für die 35-jährige Frankenberger Friseurmeisterin haben sich die vielen Übungsstunden und aller Aufwand gelohnt. Sie stand bei der Friseur-Weltmeisterschaft in diesem Monat in Paris auf dem Treppchen: Zweimal erreichte sie in der anspruchsvollen Sonderklasse Technik Bronze –mit der Tages- und mit der Abendfrisur.

Insgesamt rund 40 Teilnehmer traten in diesen beiden Bereichen an. Sieger und Zweiter wurden französische Friseure. Das französische Team hatte auch schon 2017 den Weltmeistertitel gewonnen.

WM der Friseure in Paris

„Ich freue mich sehr über die beiden dritten Plätze. Das spornt mich an, im kommenden Jahr erneut mitzumachen“, sagt Vera Baumann. 2017 hatte sie, wie berichtet, bei der WM mit der Abendfrisur Platz 6 und mit der Tagesfrisur Platz 13 erreicht. „Es ist mir gelungen, meine Frisuren diesmal noch besser auszuarbeiten, die Details noch exakter hinzubekommen“, sagt sie. Die 35-Jährige ist zwar mit dem deutschen Team nach Paris gereist, aber als Einzelbewerberin angetreten.

Die Frisur inklusive Farbe, Form und Ausarbeitung hat sie zusammen mit dem Trainer Joachim Wolf erarbeitet und trainiert. Vor fast einem Jahr, gleich nach der WM 2017, begann sie damit. Es brauchte zahlreiche Trainingsköpfe, bis das Ergebnis so war, wie die Friseurmeisterin und ihr Trainer es sich vorstellten. Denn die Gesamtwirkung fließt in die Bewertung ein.

Monatelang für Friseur-WM im Paris geübt

Dann begann das monatelange Üben. Bei der Weltmeisterschaft musste sie die kunstvollen Frisuren mit Spiralen in S-Form in 20 beziehungsweise 30 Minuten hinbekommen – und zwar so, dass jedes einzelne Haar haargenau saß.

Auch wenn solche Haarpracht nicht zum Tragen geeignet ist und von ihren Kundinnen in Frankenberg nicht nachgefragt wird, zieht Vera Baumann aus den Wettbewerben viel für ihre tägliche Arbeit: „Es schult den Blick für Farbe, Form und Stil und man lernt, schneller und noch exakter zu arbeiten“, sagt sie.

Die Friseurmeisterin hofft, mit ihrem Erfolg auch dazu beitragen zu können, das Image des Friseurhandwerks, dem der Nachwuchs fehlt, aufzuwerten. „Die jungen Leute wissen gar nicht, wie kreativ der Beruf ist und was man damit erreichen kann. Der Friseurberuf bietet Aufstiegschancen, und man kann im Schönheitsbereich sogar studieren“, wirbt die 35-Jährige für ihr Metier.