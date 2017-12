Eigentümer stecken 350.000 Euro in Frankenberger Fußgängerzone

Frankenberg. Wie kann die Fußgängerzone in Frankenberg attraktiver werden? Was passiert mit den 15 Leerständen? Um diese Probleme zu lösen, haben sich Hauseigentümer zusammengetan und ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für drei Jahre ausgearbeitet.

Es geht um Veranstaltungen, Marketing und Eigentümerberatungen. Die 350.000 Euro dafür kommen über eine Umlage unter allen Hauseigentümern zusammen, die aber nicht unumstritten ist. Wir erklären, was INGE und BID sind und warum die Hauseigentümer zu einer finanziellen Beteiligung verpflichtet werden dürfen.

Klären wir erstmal die Begriffe: Was ist INGE?

INGE (Innerstädtisches Geschäftsquartier) heißt ein Gesetz in Hessen zur Stärkung von Einkaufslagen. Es ist „Grundlage für Einzelhändler und Hauseigentümer, Bereiche in Stadtzentren festzulegen, in denen in eigener Organisation und Finanzverantwortung für einen begrenzten Zeitraum (bis fünf Jahre) Maßnahmen zur Verbesserung von Einzelhandel und Dienstleistungen ergriffen werden können“. Und dieses Gesetz erlaubt es, die Kosten auf alle Hauseigentümer umzulegen.

Und was ist ein „Business Improvement District“, BID?

! Damit ist der Innovationsbereich gemeint, der in den nächsten drei Jahren weiterentwickelt werden soll – in Frankenberg in und um die Fußgängerzone. „Vorbilder sind USA und Kanada. Dort haben sich bereits in den 70ern Hauseigentümer zu einer Initiative für ihr Quartier zusammengeschlossen“, sagt Dr. Wolfgang Haensch. Sein Büro Cima aus Köln, das im Auftrag der Stadt schon seit mehr als zwei Jahren in Frankenberg tätig ist, berät den neugegründeten Verein „Interessengemeinschaft Neustadt Frankenberg (Eder)“, der sich um das BID kümmert.

Welche Rolle spielt der Verein genau bei dem Projekt?

„Es ist üblich, einen Verein zu gründen, um ein BID umzusetzen und zu gestalten“, sagt David Grassinger, der Vorsitzende des Vereins. Dem 35-Jährigen gehört das ehemalige Hotel Schmidtmann in der Fußgängerzone. Der Verein ist formell der Aufgabenträger und hat die Verantwortung für die Umsetzung des BID-Konzeptes. Er ist Ansprechpartner für Stadt und Eigentümer. „Dafür gibt es einen Vertrag mit der Stadt“, sagt der 2. Vorsitzende Holger Lapp. „Es gibt klare Spielregeln. Dem Verein sind enge Grenzen gesetzt.“

Wie wurde das BID-Gebiet festgelegt?

Das Gebiet umfasst 33.000 Quadratmeter Fläche und 71 Hauseigentümer zwischen der Volksbank in der Bahnhofstraße und dem Café Nostalgie in der Ritterstraße. „Das sind nur die Häuser, die im weitesten Sinne geschäftlich genutzt werden, die einen theoretischen Nutzen haben“, sagt Lapp. Es gibt aber auch Eigentümer, die dem Projekt widersprochen haben. Bezahlen müssen Sie trotzdem.

Was hat der Verein in dem Gebiet vor?

Im Konzept sind elf Aktionen und Ziele für 2018 bis 2020 geplant. „Dazu gehören der Abbau der Leerstände, ein Quartiershausmeister, Marketingaktionen, eine neue Weihnachtsbeleuchtung und Veranstaltungen“, sagt Berater Wolfgang Haensch. „Wir planen zum Beispiel einen Frischemarkt mit regionalen Produkten in der Fußgängerzone – als Ergänzung zum Wochenmarkt, nicht als Konkurrenz“, sagt David Grassinger. „Und in leer stehenden Läden sollen Pop-up-Stores entstehen: Dort können sich Jungunternehmer, Design-Studenten oder Künstler für wenig oder keine Miete darstellen. Davon haben beide Seiten etwas und wir schaffen Gründe, in die Fußgängerzone zu gehen.“

Wie soll das finanziert werden?

„Die Finanzierung erfolgt nicht über Sponsoren oder einen städtischen Zuschuss, sondern über eine Umlage unter allen Hauseigentümern in dem Quartier“, erklärt Wolfgang Haensch. „Die Grundidee ist: Die Eigentümer nehmen selbst Geld in die Hand, um ihr Viertel vorwärtszubringen“, sagt Holger Lapp.

350.000 Euro sollen so für die nächsten drei Jahre zur Verfügung stehen. Das sind im Schnitt 5000 Euro für jeden der 71 Eigentümer. „Wie viel jeder einzelne zahlt, ergibt sich aus dem Einheitswert seines Gebäudes: Besitzer größerer Immobilien zahlen mehr als Eigentümer kleinerer“, sagt Haensch. Im Konzept sind die geplanten Maßnahmen aufgeführt und mit Kosten hinterlegt. „Mit den 350.000 Euro können wir ganz gut leben“, sagt David Grassinger.

+ Vorstand des BID-Vereins: (von links) Vorsitzender David Grassinger, Sabine Vöhl-Newton, Holger Lapp, Wilhelm Hein, Rudolf Jung und André Kreisz.

Hintergrund: 14 haben widersprochen

Nicht alle Hauseigentümer im festgelegten BID-Gebiet in Neustädter Straße (Fußgängerzone), Bahnhofstraße und Ritterstraße stehen hinter dem BID-Projekt in Frankenberg. 14 der 71 Eigentümer haben Widerspruch eingelegt. Berater Dr. Wolfgang Haensch erklärt, warum die Initiative trotzdem zum 1. Januar 2018 starten kann: „Das Gesetz INGE schreibt vor, dass in einer ersten Stufe mindestens 15 Prozent der Eigentümer bzw. die Eigentümer von 15 Prozent der Grundstücksflächen die Initiative unterstützen müssen. In Frankenberg haben fast ein Drittel der Eigentümer, die fast die Hälfte der Grundstücksflächen abbilden, den Antrag unterstützt. Im eigentlichen Abstimmungsverfahren durften dann maximal 25 Prozent der Eigentümer widersprechen. Nach Personen gezählt gab es eine Widerspruchsquote von 19,7 Prozent, gemessen an den Grundstücksflächen von 21,7 Prozent.“

Diese Größenordnung sei durchaus üblich, sagt Vorsitzender David Grassinger. „Man wird es nie schaffen, alle von der Idee zu überzeugen. Aber man geht erstmal davon aus, dass alle davon profitieren“, sagt Grassinger. Er ist von BID überzeugt: „Das haben wir ja nicht in Frankenberg erfunden. Es funktioniert in vielen Städten.“

