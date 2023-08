Wie sich ein ukrainisches Paar in Haina engagiert und integriert

Von: Martina Biedenbach

Gastfreundschaft großgeschrieben: Die Ukrainer Siuzanna und Anton Volosatov, hier mit Tochter Elina und Sohn Sava, haben für ein Pressegespräch, an dem auch Hainas Bürgermeister Alexander Köhler (2. von rechts) und Flüchtlingsbeauftragte Sabine Kraft (rechts) teilnahmen, gleich drei verschiedene Kuchen zubereitet. © Martina Biedenbach

Das Ehepaar Volosatov ist aus der Ukraine geflüchtet und lebt seit März 2022 in der Gemeinde Haina/Kloster.

Haina/Kloster – Die jungen Eheleute Volosatov mit ihren beiden Kindern waren die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine, die im vergangenen Jahr in der Gemeinde Haina ankamen – und ein „Glücksfall“, wie Bürgermeister Alexander Köhler und Flüchtlingsbeauftragte Sabine Kraft von der Gemeindeverwaltung betonen. Denn Anton Volosatov (31) hilft von Anfang an ehrenamtlich bei der Betreuung ukrainischer Flüchtlinge mit, Ehefrau Siuzanna (34) arbeitete zunächst im Freibad Löhlbach, jetzt in der Kita in Haina.

Bei einem Treffen in der Wohnung der Volosatovs in Haina erläutern beide Seite, wie es zu diesem „Glücksfall“ kam. Für das Gespräch hat Siuzanna Volosatowa drei Kuchen gebacken – ukrainische Gastfreundschaft.

Schon am 25. Februar 2022, einen Tag nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, packten Anton und Siuzanna die Koffer. Sie lebten im westukrainischen Lwiw (Lemberg), das gerade am Anfang des Kriegs von russischen Raketen beschlossen wurde – und derzeit wieder bombardiert wird.

Das Ehepaar lud die Koffer mit Kleidung, Fotos und Dokumenten ins Auto und fuhr mit Sohn Sava und Tochter Elina in Richtung Westen. „Wir sind einfach losgefahren. Wir wussten nicht, wohin“, sagt Anton. Da der 31-Jährige eine Sehbehinderung hat, durfte er ausreisen. „Wir wollten vor allem die Kinder in Sicherheit bringen“, begründet das Paar den schnellen Entschluss.

Zunächst stand die Familie drei Tagen an der ukrainisch-polnischen Grenzen im Stau, denn es gab damals eine riesige Flüchtlingsbewegung. Nach einiger Zeit in Polen gab ihnen Siuzannas Mutter den Tipp, nach Deutschland und dort nach Haina/Kloster zu fahren. Die Lehrerin hatte bei einer pädagogischen Tagung eine Frau aus Haina kennengelernt. „Wir kannten Haina nicht. Wir gaben die Postleitzahl 35114 ins Navi ein und fuhren los“, berichtet Anton.

Die Frau aus Haina und ihr Ehemann nahmen die junge Familie zunächst bei sich auf. Die Volosatovs waren dann am 14. März 2022 die ersten Geflüchteten, die in die Flüchtlingsunterkunft der Gemeinde Haina einzogen. Die Gemeinde hat dafür die beiden Forsthäuser in Haina angemietet – und sie mit Spenden aus der Bürgerschaft mit Möbeln, Hausrat und Wäsche ausgestattet. Auch Kleidung und Spielzeug war gespendet worden, erinnert sich Sabine Kraft an die Spendenbereitschaft. Sie ist als Leiterin des Hainaer Ordnungsamtes auch für die Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen zuständig.

„Anton Volosatov spricht gut englisch, somit konnten wir uns verständigen“, schildert sie. Das erleichterte nicht nur den Volosatovs die nötigen Behördengänge und Verwaltungsangelegenheiten. Nachdem Anton verstanden hat, was zu tun ist, half er ehrenamtlich bei der Betreuung der weiteren Geflüchteten aus der Ukraine.

Er übersetzte für die Neuankömmlinge. „Das hätten wir sonst mit einem Online-Übersetzer erledigen müssen und das funktioniert nicht immer“, sagt Sabine Kraft. Und er hilft beim Ausfüllen von Anträgen, Formularen oder Handyverträgen.

„Anton hat von Anfang an für Ordnung und Sauberkeit in den Forsthäusern gesorgt“, betont Bürgermeister Köhler. Er hat Neuankömmlinge in Empfang genommen, ihnen die Schlüssel übergeben und sie in die Unterkunft eingewiesen. „Eine große Hilfe - und ein positives Beispiel“, betont der Bürgermeister.

Mittlerweile leben die Volosatovs in ihrer eigenen Wohnung. Während viele ukrainische Landsleute nach dem Krieg wieder zurückkehren wollen und etliche schon zurückgekehrt sind, wollen die Volosatovs in Haina bleiben und beruflich auf eigenen Füßen stehen.

„Der Zuzug einer jungen Familie mit Leistungsbereitschaft und ehrenamtlichen Engagement – auch das ist ein Glücksfall für Haina“, sind Bürgermeister Köhler und Sabine Kraft einer Meinung.

Ein Bild mit Bach und Bäumen fürs Büro des Bürgermeisters Als im Sommer 2022 eine Reinigungskraft für das Löhlbacher Freibad fehlte, übernahm Siuzanna Volosatova den Job. Jetzt hat die 34-jährige gelernte Schneiderin aus der Ukraine eine feste Stelle als Hilfskraft in der Kita Haina. „Es macht mir viel Spaß, mit den Kindern zu arbeiten“, sagt sie.

Wenn sie die nötigen deutschen Sprachkenntnisse erworben hat – derzeit besuchen sie und Ehemann Anton einen Abendkurs bei der Vhs in Frankenberg – will sie eine Ausbildung als Erzieherin beginnen. „Geplant ist, dass sie das in unserer Kita macht“, sagt Köhler und weist darauf hin, dass Erzieherinnen auf dem Arbeitsmarkt rar sind.

Auch Anton, der zuletzt in der Ukraine als Möbelverkäufer tätig war, möchte arbeiten. „Ich habe ein internationales Diplom als psychologischer Berater“, sagt er. Sein Ziel ist es, in der Betreuung von Geflüchteten zu arbeiten. Er hat nicht nur die Sprachkenntnisse, er weiß auch um die Nöte der Geflüchteten und kennt die deutschen Verwaltungswege. „Ich will aber auch weiter ehrenamtlich tätig sein“, sagt der junge Mann, der hofft, dass seine Bewerbungen bald Erfolg haben. Und er hegt einen Traum: Er würde gerne ein Möbelgeschäft eröffnen.

Sohn Sava (9) und Tochter Elina (8) besuchen die Grundschule in Gemünden. Da sie zunächst in einer Klasse mit ukrainisch- und russischsprachigen Kindern zusammen waren, ist ihr Deutsch noch nicht so gut. Sie vermissen jetzt in den Ferien Kinder im Umfeld, mit denen sie spielen können. „Probiert es doch mal mit der Jugendfeuerwehr“, schlägt Sabine Kraft vor. Sava sucht zudem einen Schachpartner.

Der Junge überreicht dem Bürgermeister am Ende des Gesprächs ein selbstgemaltes Bild, das Bäume und einen Bach zeigt. Er mag den Wald rum um Haina. „Das hänge ich im Büro auf“, freut sich Köhler. Elina übergibt Sabine Kraft ein Bild, auf dem sie ihre Familie und Blumen gezeichnet hat. Die Blumen mag sie hier in Deutschland nämlich ganz besonders.

Vater Anton drückt sein Befinden mit Worten aus: „Danke, Herr Köhler, danke, Frau Kraft, danke Haina.“