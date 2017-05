60.000 Euro Schaden: Einbrecher stehlen 22 E-Bikes aus Sanitätshaus in Frankenberg

Frankenberg. E-Bikes im Wert von 50.000 Euro sowie orthopädische Schuhe und Bandagen im Wert von 10.000 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch im Sanitätshaus Kaphingst in Frankenberg erbeutet.

Die Täter sind zwischen Samstagmittag, 13. Mai, und Montagmorgen, 15. Mai, in das Sanitätshaus in der Straße Am Grün eingebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Unbekannten hebelten auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie stahlen dort und aus dem Lager 22 E-Bikes sowie eine große Menge orthopädischer Schuhe und Bandagen.

Ein Mitarbeiter habe den Diebstahl bemerkt, als er Montagmorgen zur Arbeit kam, erzählte ein Kaphingst-Mitarbeiter auf Nachfrage der HNA. „Die Schuhe und Bandagen sind sehr teuer“, erklärt er. Er gehe davon aus, dass sie weiter verkauft werden. „Die Beute wird sicherlich auf dem Schwarzmarkt zu Geld gemacht.“

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Sanitätshaus vorher ausgespäht haben und mit einem größeren Fahrzeug zum Tatort gekommen sind. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hinweise: Kripo Korbach Tel. 05631/ 9710, oder Polizei Frankenberg, 06451/72030.