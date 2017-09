Enkelin durfte als Betreuerin nicht für 97-Jährige aus Schreufa wählen

Kritik: Oma von Bundestagswahl ausgeschlossen

+ © Paulus Zu Hause in ihrem Bett: Brigitte Hahmann (97) aus Schreufa durfte bei der Bundestagswahl nicht wählen, weil sie eine gesetzliche Betreuerin hat, ihre Enkeltochter Antje Kapler. © Paulus

Frankenberg. 93.045 Menschen in Waldeck-Frankenberg haben am Sonntag bei der Bundestagswahl gewählt. Eigentlich wollte auch Antje Kapler in Schreufa als gesetzliche Betreuerin für ihre Großmutter Brigitte Hahmann (97) wählen. Sie durfte nicht.