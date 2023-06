Erdschlüsse an vier Stellen führten zum Stromausfall in Frankenberg

Von: Thomas Hoffmeister

Suche nach einem defekten Erdkabel: Unser Bild zeigt (von links) Wolodimir Gardobey, Hendrik Scholz und Demitar Katov von der Tiefbaufirma Pieper im Bereich des Neuschäfer-Werkes 2 in der Straße Am Grün in Frankenberg. © Thomas Hoffmeister

Fehlersuche und die Reparatur defekter Erdkabel sind am Tag nach dem großen Stromausfall in Frankenberg angesagt. Von etwa 12.15 bis 16.45 Uhr war am Mittwoch in weiten Teilen der Stadt der Strom ausgefallen (HNA berichtete).

Frankenberg – „Erdschlüsse gleich an vier Stellen“, wurden laut EGF-Geschäftsführer Jens Nehl als Ursache festgestellt. Sechs Mitarbeiter der EGF waren am Mittwoch bis nach 22 Uhr im Einsatz. An den betreffenden Stellen im Gewerbegebiet „Am Grün“, in der Wigand-Gerstenberg-Straße, in der Gemündener Straße sowie im Bereich Friedhof/Gartenstraße wurden am Donnerstagvormittag Kabel des Mittelspannungsnetzes mit Baggern freigelegt und auf Schäden untersucht.

Es könne immer mal zu einem Defekt an einem Erdkabel kommen, sagte der Technische Leiter der EGF, Thorsten Röder, der HNA. „Aber an vier Stellen gleichzeitig – das habe ich noch nicht erlebt.“

Wenn es zu einem Kurzschluss (Erdschluss) an einer Stelle im Netz komme, könne dies durch „Fehlerströme“ weitere Ausfälle nach sich ziehen, erklärte Jens Nehl. „Es ist letztlich ein technisches System. Da kann es zu Fehlern kommen. Aber in dieser Häufung und in diesem Ausmaß ist das schon sehr ungewöhnlich.“

Nehl kündigt Schadensanalyse an

Der EGF-Geschäftsführer kündigte eine eingehende Schadensanalyse an. Der entstandene Schaden liege vermutlich „im fünfstelligen Bereich“, wagte Nehl eine erste Prognose – allein auf die Kabelschäden und Erdarbeiten bezogen.

Wer für Folgeschäden aufkomme – beispielsweise verdorbene Lebensmittel oder Arbeitsausfälle – sei eine juristische und schwer zu beantwortende Frage, sagte Jens Nehl. Schadenersatzansprüche seien dann zu leisten, wenn man dem Netzbetreiber Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachweisen könne. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz müssten geprüft werden. „Ich empfehle allen Geschädigten, ihre Ansprüche schriftlich, möglichst mit Belegen, an uns zu schicken“, sagte Nehl.

Als Aufsichtsratsvorsitzender der Energie-Gesellschaft Frankenberg erklärte Bürgermeister Rüdiger Heß: „Wir werden zunächst die Ursache für den Ausfall prüfen und dann intensiv erörtern und daran arbeiten, was wir in Zukunft besser machen können.“

Heß: Für die Zukunft vorbeugen

„Der Stromausfall am Mittwoch in Frankenberg hat uns allen vor Augen geführt, wie sehr wir auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen sind. Die Netzstabilität ist für die Menschen und die Wirtschaft von großer Bedeutung. Deshalb gilt es hier, konsequent für die Zukunft vorzubeugen“, sagte Heß. Darum werde er sich „intensiv kümmern“.