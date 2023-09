Erstklässler und Fünftklässler in Waldeck-Frankenberg eingeschult

Von: Jörg Paulus

Schulanfänger haben ihre Schulranzen vor sich abgestellt. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Für rund 1500 Erstklässler in Waldeck-Frankenberg hat mit der Einschulung in dieser Woche ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Auch die Fünftklässler sind in neue Schulen gekommen.

Waldeck-Frankenberg - Unterricht nach Stundenplan gibt es für die Erstklässler an den ersten Schultagen noch nicht. Sie sollen erstmal ihre Mitschüler, Lehrer und die Schule kennenlernen. Das gilt auch für die 469 neuen Fünftklässler, die in dieser Woche an den fünf weiterführenden Schulen im Frankenberger Land neu eingeschult wurden.

„Wir haben uns auf euch gefreut. Wir sind gespannt, welche Talente ihr mitbringt“, rief Rektor Marcel Himmelmann den neuen Fünftklässler der Frankenberger Burgwaldschule bei ihrer Einschulungsfeier zu. 133 neue Schülerinnen und Schüler wurden von ihm und dem Schulleitungsteam begrüßt.

Himmelmann lud die Eltern zu einer engen „Erziehungspartnerschaft mit der Schule“ ein. Offenheit und Gespräch seien wichtig, betonte auch Konrektorin Sandra Denman. Schulelternbeiratsvorsitzende Beate Freitag wünschte sich aktive Zusammenarbeit mit den Eltern, gegenseitige Ermutigung und gemeinsame Problemlösung.

Viel Neues erwartet die Fünftklässler – nicht nur an der Burgwaldschule. Hier ein Überblick über die Einschulung der Fünftklässler an den fünf weiterführenden Schulen der Sekundarstufe 1 (Klassen 5 bis 10) im Frankenberger Land. Insgesamt sind es 469 Fünftklässler, 30 weniger als vergangenes Schuljahr.

Willkommen an der Burgwaldschule: Fröhlich winkend begrüßten die Mädchen und Jungen der Klasse 5d ihre neue Schulgemeinde, hier mit Rektor Marcel Himmelmann (hinten 3. von links) und Klassenlehrerin Diana Freyer (2. von links). Insgesamt wurden in der Einschulungsfeier 133 Fünftklässler neu aufgenommen. © Karl-Hermann Völker

Burgwaldschule Frankenberg

Die Frankenberger Realschule nimmt 133 Fünftklässler auf, aufgeteilt auf 5 Klassen. In den ersten Wochen werden sie vom Klassenlehrer unterrichtet. Ziel ist, die Schule und die Klassenkameraden kennenzulernen, unter anderem bei einer Schulrallye. Bei Teamtagen im Abenteuerdorf Wittgenstein soll durch erlebnispädagogische Übungen die Teamfähigkeit gestärkt werden.

Zu den wichtigen Änderungen an der Burgwaldschule gehört die Einführung eines neuen Faches „Digitale Welt“. Die Burgwaldschule hat sich für diesen Schulversuch beworben und wird dieses Fach mit zwei Wochenstunden im Jahrgang 5 einführen. Im aktuellen Schuljahr hat die Burgwaldschule 683 Schüler und 55 Lehrer.

Edertalschule Frankenberg

An der Edertalschule haben am Dienstag 144 neue Fünftklässler in fünf Klassen begonnen. An den ersten beiden Tagen findet verstärkt Unterricht beim Klassenlehrer statt, um den Kindern die Eingewöhnung in der großen Schule zu erleichtern. Am Einschulungstag werden Kennenlernspiele gespielt. Außerdem gebe es häufig an den ersten Tagen ein gemeinsames Frühstück oder Mittagessen in der Mensa.

Gemeinsam mit der Schulsozialarbeit und der UBUS-Kraft gibt es in der zweiten Woche im Jugendhaus für jede Klasse 5 einen Kennenlerntag, an dem auch das soziale Lernen in der Gruppe im Fokus stehe und die Klasse sich außerhalb einer Unterrichtssituation näher kennenlernen kann. In der Methodenwoche Ende September lernen die Kinder unter anderem die Mediathek kennen und werden als Klasse im sozialen und methodischen Lernen geschult. Im Schuljahr 2023/24 unterrichten an der Edertalschule rund 110 Lehrkräfte etwa 1220 Schüler.

Ortenbergschule Frankenberg

Die Frankenberger Ortenbergschule für Haupt- und Realschüler hat 48 neue Fünftklässler für drei Klassen bekommen. Als Kennenlernaktionen für die ersten Wochen sind unter anderem eine Fledermauswanderung, eine Stadtführung und eine Schülerrallye geplant. Wichtige Veränderungen im Vergleich zu 5. Klassen der vergangenen Jahre gebe es an der Schule nicht. Die Ortenbergschule hat im neuen Schuljahr 516 Schüler und 42 Lehrer.

Gesamtschule Battenberg

An der Gesamtschule Battenberg wurden 120 Kinder in die 5. Klasse eingeschult, die sich auf zwei Gymnasialklassen und drei Kombinationsklassen im Haupt- und Realschulbereich verteilen. Das neue Schuljahr startet für sie mit einer Woche für jahrgangsspezifische Methoden, wie Heft- und Mappenführung und die Nutzung digitaler Medien wie dem Schulportal. Viel Raum werde auch dem Kennenlernen durch viel Klassenlehrerunterricht unter Mitwirkung der Schulsozialarbeiterinnen gegeben. In den ersten Schulwochen finden Projekttage zur Integration statt.

Die Gesamtschule führt im Jahrgang 5 das neue Unterrichtsfach „Digitale Welt“ ein und wird damit Teil eines Pilotprojekts, das das Hessische Kultusministerium mit wissenschaftlicher Begleitung der Goethe-Uni Frankfurt durchführt. Das neue Fach vermittele grundlegende Kompetenzen der Informatik (z.B. Anfänge des Programmierens oder die Funktionsweise von Algorithmen), „um die digital geprägte Welt zu verstehen und in Zukunft mitgestalten zu können“. Dabei gehe es etwa um Datenschutz und die verantwortungsvolle Mediennutzung. In diesem Schuljahr werden an der GSB 835 Schüler von 80 Lehrern unterrichtet.

Cornelia-Funke-Schule Gemünden

Die Cornelia-Funke-Schule in Gemünden hat 24 neue Fünftklässler bekommen und damit nur eine 5. Klasse. In der ersten Woche findet ein Methodentraining statt und die Schule wird erkundet. Bis zu den Herbstferien wird auch ein Teamtraining stattfinden, das die Klassengemeinschaft stärken soll.

Neu für die Klassen 5 und 6 ist es ein zusätzliches LRS-Training (Lese-Rechtschreib-Schwäche), montags bis donnerstags besteht die Möglichkeit zur Hausaufgabenbetreuung, im Nachmittagsbereich gibt es beispielsweise wieder einen Backkurs, Tanzkurse und einen Umweltkurs. Alle Schüler haben die Möglichkeit, in der ersten Pause die „AnsprechBar“ zu nutzen – ein Gesprächsangebot zu vielfältigen Themen, die die Schüler gerade beschäftigen. Gesprächspartner sind unter anderem Religionslehrkräfte und Pfarrer. Insgesamt hat die CFS 403 Schüler und 36 Lehrer.

Die Fotos der neuen 1. Klassen der Grundschulen im Frankenberger Land veröffentlicht die HNA Frankenberger Allgemeine auf vier Sonderseiten in der gedruckten Ausgabe vom 7. September.