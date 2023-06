Heimatverein will Geismarer Wasserhäuschen erhalten

Am alten Hochbehälter in Geismar: (von links) Hans Schlaudraff, Gerhard Ködding, Wilhelm Eckel, Gerhard Mütze und Heinz Hauptführer vom Heimat-und Kulturverein Geismar. Oben kniet Roswitha Schulz und zeigt auf Schäden im Mauerwerk. © Susanna Battefeld

Der Heimat- und Kulturverein Geismar drängt darauf, dass der ausgediente Hochbehälter wegen Schäden an der Fassade saniert wird. Die Stadt Frankenberg sieht keinen Handlungsbedarf.

Geismar – Zur Wasserversorgung wird der alte Hochbehälter an der Louisendorfer Straße schon lange nicht mehr benötigt, doch dem Geismarer Heimat- und Kulturverein (HKV) ist der Erhalt des 111 Jahre alten Gebäudes trotzdem ein wichtiges Anliegen: Die Mitglieder wollen das ausgediente Wasserhaus als technisches und architektonisches Denkmal erhalten.

Sie haben dort schon selbst mehrfach Arbeitseinsätze absolviert.

Jetzt schlägt der Verein aber Alarm: „Nach unserer Ansicht, muss die Fassade des alten Hochbehälters dringend fachgerecht saniert und das Gewölbe von außen entbuscht werden“, sagt Vorstandsmitglied Gerhard Ködding bei einem Ortstermin.

Da bereits Steine aus dem Mauerwerk gebrochen sind, ein Teilstück sogar abzukippen droht und der Hochbehälter inzwischen nahezu komplett zugewachsen ist, sieht der Verein akuten Handlungsbedarf. In der Pflicht sehen die Vereinsmitglieder die Stadt Frankenberg als Eigentümer des Gebäudes.

„Es ist jetzt Eile geboten, darf auf keinen Fall noch zwei Jahre dauern, bis was passiert“, betont Ködding vor dem Hintergrund, dass offenbar seitens der Stadt bereits eine Zusage auf Abhilfe gemacht wurde.

„Dynamisches Zuwarten“ sei nicht angebracht, meint auch Roswitha Schulz und verweist auf lockere Steine am Gemäuer. „Außer Lippenbekenntnissen ist leider noch nichts passiert“, klagt die Geismarerin.

Dabei wäre der Verein auch bereit, selbst mit „Hacke und Schippe“ anzutreten, wie sie betont. In der Vergangenheit hatte der HKV schon mehrere Arbeitseinsätze am Hochbehälter organisiert. Mit Unterstützung durch Sponsoren waren zum Beispiel wackelige Steine neu vermauert und Fugen ausgebessert worden. Auch ein neuer Anstrich erfolgte.

In der Tür ist mittlerweile ein Einflugsschlitz für Fledermäuse. Der ausgediente Hochbehälter sei zudem schon mehrfach Ziel von Dorf-Wanderungen gewesen, wie beispielsweise 2002 unter dem Motto „90 Jahre fließend Wasser in Geismar“, wie Gerhard Ködding mitteilt.

Der Ortsbeirat unterstütze das Ansinnen des Vereins, habe sich schon dafür eingesetzt, dass die Sanierung in den Haushaltsplan aufgenommen wird, berichtet Heinz Hauptführer. Möglicherweise könne auch das Dorfentwicklungsprogramm Chancen auf Förderung bieten, regt er an. Vielleicht könne man die Sanierung auch splitten in mehrere Teile, merkt Hans Schlaudraff an.

Roswitha Schulz hat auch schon eine Idee für einen möglichen Verwendungszweck des Hochbehälters: „Man könnte hier eine Fahrradrast einrichten und Kaffee und Kuchen anbieten", schlägt sie vor.

Roswitha Schulz mit einem der rausgebrochenen Steine. © Susanna Battefeld