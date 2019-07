Europeade in Frankenberg: 3500 Zuschauer bei der Eröffnungsgala

Frankenberg. Mit 3500 Zuschauern und 2500 Teilnehmern war die Eröffnungsgala am Donnerstagabend ein weiterer beeindruckender Höhepunkt der Europeade in Frankenberg.

Satte Fanfarenklänge, bunte Showmusik, ausdrucksstarker Tanz und mitreißende Folklore: Bei der farbenprächtigen Eröffnungsgala in der ausverkauften Arena auf der Wehrweide feierten die Menschen ein Fest der Freundschaft – mit emotionalen Tanzdarbietungen und tollen Musikbeiträgen von mehr als 100 Gruppen aus ganz Europa.

Einer der Höhepunkte des Abends: der Einzug des orangefarbenen Europeade-Banners mit den Landjugendgruppen aus Geismar und Haubern und das Hissen der Fahne am Frankenberger Abendhimmel. „Alle Menschen werden Brüder“, wurde angestimmt.

„Herzlich willkommen in Frankenberg, herzlich willkommen mitten in Deutschland“, rief Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß den vielen Menschen im weiten Rund der Arena zu: „Hier schlägt in diesen Tagen das Herz Europas, hier ist in dieser Woche die heimliche Kulturhauptstadt Europas.“

+ Drei Bürgermeister, ein Landrat: (von links) Bogdan Wenta, Rüdiger Heß, Almaida Henriques, Reinhard Kubat.

Dabei erinnerte Heß, der auch der Präsident des Internationalen Europeadekomitees ist, an die Aufgabe der Europeade: „Wir wollen Europa in seiner kulturellen Vielfalt schützen, präsentieren und vorleben.“ Gerade die Vielfalt der Kulturen lasse die Europeade jedes Jahr in einem anderen Land immer wieder neu aufleben.

„Einheit in Verschiedenheit“, rief Heß auch den Wahlspruch der Europeade ins Publikum. Aus der Verschiedenheit der Völker müsse die „Gemeinsamkeit des Geistes“ gesucht werden. Ein „inspiriertes Miteinander“ könne Europa als „Weltmacht der Herzen“ zum Erstarken bringen.

Auch die Bürgermeister aus Kielce (Polen), Viseu (Portugal) und Trapani (Sizilien) nahmen an der Eröffnungsgala teil: Bogdan Wenta, Almeida Henriques und Giacomo Tranchida.

Dass Europa seit über 70 Jahren in Frieden und Wohlstand leben dürfe, betonte Landrat Dr. Reinhard Kubat. „Das verdanken wir Europa.“ Sein Wunsch: „Auch unsere Kinder und Enkel sollen noch so unbeschwert über alle nationalen Grenzen hinweg feiern können.“

Die Tänzer und Musiker sorgten bei der Europeade-Gala für viele bunte Bilder, für ein Kaleidoskop des europäischen Kulturerbes – und bei den Zuschauern für unvergessliche Momente.

Jede Gruppe durfte sich zwei bis drei Minuten präsentieren. Die Mischung aus Tanz und Musik war genau richtig. „Es war ein beeindruckender Abend“, sagte Daniel Schöneweiß von der Landjugend Haubern.

In der Arena auf der Wehrweide findet am Freitag von 19 bis 22 Uhr der große internationale Chorabend mit vielen Chören aus Europa statt – ein weiterer Höhepunkt der Europeade in Frankenberg.